Doom, Quake nebo Wolfeinstein: Microsoft plní hrami konkurenční GeForce Now

Microsoft pokračuje s přidáváním her na konkurenční platformy

Tentokrát se dostane na střílečky od Bethesdy

V GeForce Now se tento měsíc objeví dalších 41 her

Populární hry ze sérií Doom, Quake a Wolfenstein se již brzy objeví v cloudovém streamování GeForce Now. Novinku oznámila na svém blogu přímo společnost Nvidia. Nejedná se přitom o jediné nové hry, které se ve službě objeví tento měsíc. Dále to bude například Atlas Fallen, povedené závody Wreckfest nebo online RPG Wayfinder. Uživatelé GeForce Now už také mohou hrát Baldur’s Gate III, jednu z nejočekávanějších her letošního roku.

Baldur’s Gate III na GeForce Now

Přidání her od Bethesdy bylo očekáváným krokem. Microsoft totiž nejen se společností Nvidia, ale i dalšími konkurenčními službami pro cloudové hraní nedávno uzavřel smlouvu ohledně desetileté spolupráce. Hry spadající pod Microsoft tak uvidíme i na jiných místech, než je xCloud. Tato spolupráce byla uzavřena kvůli akvizici Activisionu a zklidnění situace u regulačních úřadů. Ostatně kvůli této akvizici nedávno probíhal soudní spor.

Není to ale jen o Microsoftu. Tím hlavním titulem tento měsíc nejen v GeForce Now je bezpochyby Baldur’s Gate III. Jde o očekáváné RPG, které ve svém žánru trhá prodejní rekordy. Na Steamu hru v jeden moment hrálo více než 800 tisíc hráčů, čímž se dostala na deváté místo nejhranějších her této platformy. A rozhodně se jedná o zasloužená čísla. Po odehrání zhruba padesáti hodin mohu s klidem napsat, že jde o skvělou hru a roky nic podobného nevyšlo. K Baldur’s Gate III se ještě zanedlouho dostaneme v plnohodnotné recenzi.

Na konkrétní detaily, o které hry Bethesdy půjde, si musíme ještě počkat. Potvrzen byl prozatím pouze Wolfenstein: The New Order. Postupně by se ale měl objevit téměř celý katalog. Mimoto v srpnu dorazí dalších 41 nových či starších her od jiných vydavatelů a studií.

Tento měsíc již byly přidány hry:

F1 Manager 2023

Bloons TD 6

Bloons TD Battles 2

Brick Rigs

Demonologist

Empires of the Undergrowth

Stardeus

The Talos Principle

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Yet Another Zombie Survivors

WrestleQuest

I Am Future

Do konce srpna se pak dostane na tyto tituly:

Atlas Fallen

Sengoku Dynasty

Tales & Tactics

Moving Out 2

Hammerwatch II

Desynced

Wayfinder

The Cosmic Wheel Sisterhood

Gord

Book of Hours

Shadow Gambit: The Cursed Crew

The Texas Chain Saw Massacre

Bomb Rush Cyberfunk

Jumplight Odyssey

Blasphemous 2

Ride 5

Sea of Stars

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Deceit 2

Inkbound

Lego Brawls

Regiments

Session

Smalland: Survive the Wilds

Superhot

Terra Invicta

Wall World

Wild West Dynasty

Wreckfest

Xenonauts 2