Microsoft vyhrál důležitý soudní spor. Dokončení akvizice Activisionu je na spadnutí

Microsoft překonal další velkou překážku k dokončení akvizice společnosti Activision-Blizzard za bezmála 70 miliard dolarů. V soudním sporu proti americké Federální obchodní komisi (FTC) soudkyně Jaqueline Scott Corley nakonec rozhodla ve prospěch redmondské společnosti. Komise žádala o vydání tzv. předběžného opatření, které by dočasně pozastavilo tuhle obří akvizici. Proti rozhodnutí se dá do 14. července odvolat. V současné době však není jisté, jestli tak FTC učiní.

Soudkyně nesouhlasila s argumentací komise, která se výrazně v případu zaměřovala na značku Call of Duty a její případnou exkluzivitu pro konzole Xbox. Zároveň soudkyni nepřesvědčily ani argumenty ohledně monopolu služby GamePass na poli herních předplatných a streamovaného hraní.

„Akvizice společnosti Activision Microsoftem byla označena za největší v historii IT a rozhodně si zaslouží kontrolu. Společnost Microsoft se písemně, veřejně i u soudu zavázala, že udrží hru Call of Duty na konzole PlayStation po dobu deseti let na stejné úrovni jako u Xboxu. Se společností Nintendo se dohodla na uvedení hry Call of Duty na konzoli Switch. Uzavřela také několik dohod, které poprvé přinesou obsah společnosti Activision do několika konkurenčních cloudových herních služeb. Odpovědnost soudního dvora v tomto případě je úzká. Má rozhodnout, zda by bez ohledu na tyto současné okolnosti měla být akvizice pozastavena či dokonce zcela zakázána. A to až do vyřešení správní žaloby FTC. Z vysvětlených důvodů soudní dvůr konstatuje, že FTC neprokázala pravděpodobnost, že by uspěla se svým tvrzením, že toto spojení v tomto konkrétním odvětví může podstatně omezit hospodářskou soutěž. Záznamy naopak ukazují na větší přístup spotřebitelů ke hře Call of Duty a dalšímu obsahu společnosti Activision. Návrh na vydání předběžného opatření se proto ZAMÍTÁ,“ stojí v prohlášení soudu.