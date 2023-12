Microsoft nezůstane pozadu. Víme, kdy představí zbrusu nový Xbox

Segment herního hardwaru je za posledních několik týdnů přeplněný informacemi o Nintendo Switch 2 a sub-generačním updatu konzole od Sony, která má nést označení PlayStation 5 Pro. Příznivci americké konzole Xbox však nemusí zoufat – únik naznačuje, že i Microsoft má v rukávu nejedno překvapení.

Předně k příštímu roku. Během toho dle informací uniklých kvůli akvizici studia Activision Blizzard plánuje Microsoft v roce 2024 oznámit lehce upravenou verzi konzole Xbox Series X. O jistém menším digitálním provedení se spekuluje už od září, nicméně plány výrobce se měly změnit a Xbox se raději pustí do mnohem většího projektu.

Fórum ResetEra odhaluje tuto mnohem šťavnatější hypotézu. Microsoft má představit svou novou konzoli, aktuálně přezdívanou „Xbox-next“, do roku 2027. Informaci potvrdil také tipér s přezdívkou Kepler, který je velmi aktivní na ResetEra a již se mu podařilo předpovědět několik úniků u konkurenční konzole PlayStation 5.

Kepler se k celé situaci vyjádřil již v září, když na síti X k příspěvku o možné nové konzoli v roce 2027 napsal, že „Xbox-next není zase tak daleko“. Čas plynul a úniky se trochu vykrystalizovaly. V internetovém pořadu Game Mess Decides spekulace o novém Xboxu komentoval také novinář Jeff Grubb:

„Člověk, který byl úspěšný u několika úniků ohledně PlayStation 5, nyní tvrdí, že Microsoft plánuje uvést novou konzoli Xbox v roce 2026. […] Zdroj také tvrdí, že ať už půjde o vylepšený ‚Xbox Pro‘ nebo úplně novou generaci, k představení dojde dříve než se čekalo.“

(Rumor) Xbox "Next" might be released in 2026

Jeff Grubb says that one of the leakers that leaked stuff from the PlayStation side is saying that Xbox "Next" will be released in 2026.

No clue whether it's an Xbox Series Pro or the next generation of Xbox.

Jeff said he can… pic.twitter.com/gRrp2dH0wa

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) December 15, 2023