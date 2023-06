Messi bude hrát na Floridě. Na jeho tučné výplatě se bude podílet i Apple

Fotbalový kouzelník bude po štaci v PSG hrát v americkém Miami

Tamní fotbalový klub vlastní David Beckham

Na Messiho výplatní pásce se bude podílet také Apple

Fotbalovým tématům se přeci jen na SMARTmanii příliš často nevěnujeme, pokud nejsou spojená s moderními technologiemi. To by za normálních okolností byl i přestup jednoho z nejlepších fotbalistů na světě, Lionela Messiho, do amerického klubu Inter Miami. Na rozdíl od řady jiných přestupů je tento přeci jen o něco málo zvláštní – vzhledem ke značným finančním nárokům se na vyplácení fotbalové megastar bude podílet nejen samotný klub vlastněný Davidem Beckhamem, ale také kalifornská společnost Apple.

Přesun Messiho do MLS je největší událostí v historii soutěže

Tamní liga Major League Soccer je totiž vysílána mimo jiné skrze Apple TV a jejich předplatné MLS Season Pass. Zájem o fotbal ve Spojených státech roste, přičemž se předpokládá, že příchod Messiho tento zájem ještě více posílí. To by pochopitelně mělo i nezanedbatelný pozitivní dopad na počet předplatitelů MLS Season Pass, z čehož má jistě Apple radost.

Kromě toho, že smlouva bude tou největší v 27leté historii soutěže, dostane argentinská hvězda také možnost spoluvlastnit klub a také ji čeká část příjmů z předplatného streamovací služby od Applu. Dá se tedy říci, že se Apple bude podílet na výplatě jednoho z největších sportovců této planety, alespoň podle informací ESPN. O jak velkou částku z příjmů se jedná, stanice neuvedla, nicméně jistě nepůjde o žádnou zanedbatelnou položku.

Pro Apple není MLS Season Pass jedinou sportovní aktivitou, ve které se aktivně angažuje. Ostatně vlajkovým seriálem Apple TV+ z fotbalového prostředí je oceňovaný Ted Lasso, který aktuálně zakončil svou třetí řadu. Ve Spojených státech lze rovněž skrze streamovací službu Applu sledovat i zápasy Major League Baseball a již delší dobu se spekuluje o tom, že gigant z Cupertina připravuje film z prostředí formule 1 s Bradem Pittem v hlavní roli. To je ostatně důvod, proč se v loňském roce objevil na závodech v Texasu samotný Tim Cook, jehož chabé mávání cílovou vlajkou se stalo virálním hitem.