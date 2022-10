Tim Cook odmával konec Velké ceny USA po svém. Nevídaná hrůza, shodli se mnozí

Závodní okruh poblíž amerického města Austin tento víkend hostil Velkou cenu Spojených států. Závodní víkend seriálu Formule 1 vždy přitahuje pozornost nejen fanoušků motorsportu, ale také celé řady známých osobností, které díky pozvání jednotlivých stájí mají oproti běžným divákům přístup do zákulisí. Opravdu významní hosté pak dostávají příležitost dokonce předat pohár vítězi či odmávat konec závodu šachovnicovou vlajkou.

Příležitost signalizovat konec závodu tentokrát nedostal nikdo jiný než samotný generální ředitel Applu. Tim Cook byl v Texasu na prohlídce továrny Applu na výrobu čipsetů a přitom se rovněž zašel podíval i na samotné závody Formule 1. Nutno podotknout, že už při jeho procházce paddockem bylo zřejmé, že si přítomnost na závodním okruhu příliš neužívá. Korunu všemu nasadil znuděným odmávnutím konce závodu. To bylo podle mnohých to nejhorší, jaké kdy v životě viděli. Cook se nejen příliš nesnažil, ale působil dojmem, jako by ho tato výsadní role obtěžovala.

Samotný Apple s královnou motorsportu opatrně koketuje v rámci platformy Apple TV+. Ačkoli práva na vysílání závodů F1 dosud nedrží a jejich popularitu v zámoří zvedl seriál Touha po vítězství (v originále Drive to Survive, ČSFD: 94 %) konkurenčního Netflixu, údajně je v přípravě dokumentární snímek o Lewisi Hamiltonovi a také film ze závodního prostředí, kde má hrát hlavní roli Brad Pitt. Ten ostatně pozvánku na závody rovněž přijal a patrně nikdo z přítomných by se nezlobil, kdyby konec závodu odmával místo Cooka právě on.