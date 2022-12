Messi zbořil Instagram! Jeho fotka z MS v Kataru má nejvíce „lajků“ v historii

Před pár dny skončené mistrovství světa ve fotbale přineslo spoustu pozitivních emocí, obzvláště pokud jste fandili Argentině. Fotbalisté této jihoamerické země dosáhli na titul mistrů světa po dlouhých 36 letech, přičemž pro jejich hlavní hvězdu Lionela Messiho, který skončil reprezentační kariéru na úplném vrcholu, mělo vítězství ve finále ještě jeden rozměr – podařilo se mu zlomit rekord na sociální síti Instagram se svou fotografií, na které drží mistrovský pohár.

Fotografie má aktuálně přes 68 milionů srdíček a téměř 2 miliony komentářů, čímž překonává rekordní snímek z roku 2019. Ten zachycuje zcela obyčejné vajíčko, který ovšem sdílela celebrita Kylie Jenner už s tím účelem, aby se stal tím vůbec nejoblíbenějším na Instagramu.

Už delší dobu nicméně bylo jasné, že prosté vajíčko svůj rekord oproti profesionálním fotbalistům dlouho neuhájí. Mezi 10 nejoblíbenějšími snímky totiž zcela dominují fotbalové hvězdy včetně Messiho. Ten má v tomto prestižním seznamu dokonce 5 svých zářezů, takže není velkým překvapením, že žezlo od vajíčka přebírá právě on.

Most liked Instagram posts ever

#1. Messi’s World Cup

#2. Egg

#3. Ronaldo & Messi playing chess

#4. Ronaldo twins

#5. Messi & Ronaldo chess

#6. Messi holding World Cup

#7. Ronaldo eliminated from World Cup

#8. XXXTENTACION last post

#9. Messi finals

#10. Ariana Grande wedding pic.twitter.com/cq2diLKGpV

— Pop Base (@PopBase) December 20, 2022