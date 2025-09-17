Máte starší iPhone? Dejte si pozor, na těchto modelech přestane fungovat iCloud

- Služby iCloud upravují podporu pro starší verze systémů iOS a macOS
- Nově potřebujete iOS 11 a macOS High Sierra, starší verze už nebudou podporovány
- To znamená, že pokud doteď používáte iPhone 5 nebo 5c, iCloud vám už nebude fungovat
Apple vypustil aktualizaci iOS 26, nicméně zároveň s tím upravil podporu svých služeb pro výrazně starší verze operačních systémů, ať už iOS, iPadOS, tak třeba i macOS. Zásadní změna se týká podpory celého cloudového úložiště iCloud, tedy i přidružených služeb. Pro zálohování a práci s cloudem budete nově potřebovat alespoň iOS 11 a macOS High Sierra.
iCloud ukončuje podporu iOS 10
Jak je uvedeno na oficiálních stránkách Apple, podpora pro většinu služeb iCloud je nově omezena na iOS 11 a novější, respektive macOS 10.13 High Sierra a novější. Týká se to zejména těch nejzákladnějších cloudových služeb, například:
- iCloud Drive
- iMessage
- Klíčenka hesel
- Poznámky a sdílené poznámky
- Fotky na iCloud
- Najít
- Záložky v Safari
- Kalendář
- Kontakty
Pouze několik služeb je omezeno pro novější verze systému, například iCloud+ (iOS 15, macOS Monterey) nebo třeba kontakt pro pozůstalost (iOS 15.2, macOS Monterey).
Pozor na iPhone 5 a 5c
K verzím jablečných systémů, které čerstvě vypadly z podpory, se tak zařadil iOS 10 a macOS Sierra. To jsou aktualizace představené v létě 2016, do provozu se dostaly pak v září. Pro většinu uživatelů omezení podpory starších verzí nepředstavuje problém, nicméně pokud stále používáte starší iPhone 5 z roku 2012 nebo iPhone 5c z roku 2013, nově už vám iCloud služby nebudou fungovat.
V případě počítačů Mac žádný problém není, protože všechny modely, které podporovaly macOS Sierra, podporují i o generaci novější High Sierra.