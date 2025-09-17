TOPlist

Máte starší iPhone? Dejte si pozor, na těchto modelech přestane fungovat iCloud

Jakub Fišer
Jakub Fišer 17. 9. 20:30
0
Ikona služby iCloud
  • Služby iCloud upravují podporu pro starší verze systémů iOS a macOS
  • Nově potřebujete iOS 11 a macOS High Sierra, starší verze už nebudou podporovány
  • To znamená, že pokud doteď používáte iPhone 5 nebo 5c, iCloud vám už nebude fungovat

Apple vypustil aktualizaci iOS 26, nicméně zároveň s tím upravil podporu svých služeb pro výrazně starší verze operačních systémů, ať už iOS, iPadOS, tak třeba i macOS. Zásadní změna se týká podpory celého cloudového úložiště iCloud, tedy i přidružených služeb. Pro zálohování a práci s cloudem budete nově potřebovat alespoň iOS 11 a macOS High Sierra.

iCloud ukončuje podporu iOS 10

Jak je uvedeno na oficiálních stránkách Apple, podpora pro většinu služeb iCloud je nově omezena na iOS 11 a novější, respektive macOS 10.13 High Sierra a novější. Týká se to zejména těch nejzákladnějších cloudových služeb, například:

  • iCloud Drive
  • iMessage
  • Klíčenka hesel
  • Poznámky a sdílené poznámky
  • Fotky na iCloud
  • Najít
  • Záložky v Safari
  • Kalendář
  • Kontakty
  • Mail

Pouze několik služeb je omezeno pro novější verze systému, například iCloud+ (iOS 15, macOS Monterey) nebo třeba kontakt pro pozůstalost (iOS 15.2, macOS Monterey).



Ikona služby iCloud



Nepřehlédněte

Apple láká na nový design iCloud.com. Podívejte se, jak bude vypadat!

Pozor na iPhone 5 a 5c

K verzím jablečných systémů, které čerstvě vypadly z podpory, se tak zařadil iOS 10 a macOS Sierra. To jsou aktualizace představené v létě 2016, do provozu se dostaly pak v září. Pro většinu uživatelů omezení podpory starších verzí nepředstavuje problém, nicméně pokud stále používáte starší iPhone 5 z roku 2012 nebo iPhone 5c z roku 2013, nově už vám iCloud služby nebudou fungovat.

V případě počítačů Mac žádný problém není, protože všechny modely, které podporovaly macOS Sierra, podporují i o generaci novější High Sierra.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung spustil brutální slevy. Cenu Galaxy S25 Ultra srazíte o 10 tisíc
PR článek
PR článek PR článek 19:47
Celá rodina iPhone 17: zleva iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air
Nové iPhony 17 (Air, Pro, Max) v redakci! Ptejte se, co vás zajímá
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:28
7
Robot držící velkou ikonu YouTube (ilustrační obrázek)
YouTube blokuje AdBlock: youtuberům kvůli tomu klesají počty zhlédnutí
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
11
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Rychlé nabíjení pro iPhone 17? Je to složitější, než by se mohlo zdát
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
1

Kapitoly článku