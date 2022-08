Majitelé Samsungů, radujte se. Beta One UI 5.0 míří na Galaxy S22

Nadstavba One UI od Samsungu patří mezi ty nejlepší, které můžete na zařízeních s Androidem používat. Zákazníci korejské společnosti i tak vyhlížejí každou velkou aktualizaci s očekáváním, jaké změny tentokrát přinese. Podle informací serveru SamMobile se první z nich mohou těšit z prostředí One UI 5.0, které v beta verzi zamířilo na jejich smartphony Galaxy S22.

Aktualizace se podle dostupných informací šíří u našich západních sousedů pod označením S908BXXU2ZVH4. Hlavní novinkou je pochopitelně nová verze operačního systému Android 13, která v podání Samsungu přináší majitelům Galaxy S22 například rozšířené možnosti dynamických barev prostředí či vyskakovací okna žádající oprávnění pro aplikace. Samozřejmostí je srpnová bezpečnostní záplata, která velký update doprovází.

Kdy dorazí nová verze softwaru také do našich končin, není prozatím jisté, ovšem One UI 5.0 postaveném na Androidu 13 se jistě brzy dočkáme. S blížící se událostí Galaxy Unpacked, na které se nejspíš představí skládačky Fold 4 a Flip 4 společně s hodinkami Watch 5 a sluchátky Buds Pro 2, bude Samsung jistě chtít dostat betu One UI 5.0 mezi co nejširší okruh uživatelů.