Galaxy Z Fold 4 na nové fotografii. Zmenší se rýha v ohybu displeje?

Od představení nových ohebných smartphonů od Samsungu nás zřejmě dělí necelé dva měsíce. Co se papírových parametrů týče, Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 přinesou oproti svým předchůdcům pouze drobná vylepšení, ovšem ne všechna se dají vyčíslit. Otázkou například je, zda se inženýrům ze Soulu podaří posunout kupředu technologii ohebných displejů, kde zprvu dominovali, ale časem začali na konkurenty ztrácet.

Fold3 vs Fold4 creases taken at the same angle (intercepted part) pic.twitter.com/iY67S85UEV

— Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2022