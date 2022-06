Galaxy Z Fold 4 o sobě znovu dává vědět. Specifikace prozradil Geekbench

Samsung má už 10. srpna hostit každoroční Galaxy Unpacked, kde se máme dočkat řady novinek v čele s představením nových skládaček Galaxy Z Fold 4 a Flip 4. S blížícím se termínem konference se na veřejnost stále častěji dostávají informace o dosud nepředstavených novinkách. Tentokrát jsme se dozvěděli další detaily o větším z obou ohebných telefonů.

Specifikace Galaxy Z Fold 4 odhalil benchmark Geekbench. Konkrétně se má jednat o model s označením SM-F936U, tedy pravděpodobnou verzi určenou pro Spojené státy. Ve výbavě nemá chybět osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 12 GB RAM, operačním systémem bude pochopitelně Android 12. Galaxy Z Fold 4 dosáhl na jednom jádru výsledku 1 351 bodů, zatímco na více jádrech 3 080 bodů. Nutno podotknout, že se jedná o předprodukční kus a s nejvyšší pravděpodobností se výsledky budou ještě změnit.

V poslední době se také spekuluje o nárůstu interního úložiště, které by mělo v případě nejvyšší paměťové varianty narůst z 512 GB na celý 1 TB. Celé zařízení by také mělo být lehčí než jeho předchůdce, a to i se zachováním baterie s kapacitou 4 400 mAh.

