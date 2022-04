Samsung Galaxy Z Fold 4: nejočekávanější novinky se zřejmě nedočkáme

Letos v létě Samsung představí novou generaci svých skládacích smartphonů s ohebnými a možná i rolovacími displeji. Téměř s jistotou můžeme očekávat příchod čtvrté generace vrcholného modelu Galaxy (Z) Fold, který by měl dostat několik příjemných mezigeneračních vylepšení. Jak se ale zdá, nejočekávanější novinku, o níž se spekuluje nejdéle, zřejmě telefon nedostane.

Již dlouho se hovoří o tom, že Samsung Galaxy Z Fold 4 bude prvním ohebným smartphonem, který bude mít ve svém těle šachtu na stylus. I když jsme tuto novinku brali téměř za hotovou věc, podle spolehlivého informátora Ice Universe jsou spekulace o ní zcela liché.

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick.

— Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022