Galaxy Fold 4 konečně dožene náskok, který má konkurence u fotoaparátů

Ve světě ohebných smartphonů je Samsung neochvějnou jedničkou. Zatímco čínská konkurence jako Oppo si tento segment teprve oťukává, korejský gigant již připravuje čtvrtou generaci svých skládaček. Najde se vůbec ještě nějaký prostor k vylepšení?

Loňský Galaxy Z Fold 3 je neskutečně propracovaný kousek hardwaru. Proto je na místě otázka, na jaká vylepšení bude Samsung lákat zákazníky v letošním roce. Dosud se spekulovalo pouze o integrovaném stylusu S Pen, ovšem novinek patrně bude mnohem více.

Podle informací leakera @TheGalox bude mít Galaxy Z Fold 4 navenek podobný vzhled jako jeho předchůdce, ovšem v konstrukci kloubu údajně dojde k poměrně velkým změnám. Namísto dvou pantů má mít novinka pouze jeden, čímž dojde k úspoře místa, ať už pro tenčí a lehčí tělo, nebo právě ve prospěch zmíněné šachty pro stylus. Podle korejského serveru TheElec se o výrobu pantu opět postará společnost KH Vatec.

Galaxy Z Fold 4 will be Samsung's first Foldable phone with a single hinge

It allows the device to be thinner & lighter while also saving costs and being more durable.

In this picture we see the two hinges on the Z Fold 3, the Z Fold 4 will have just one in the center. pic.twitter.com/YZkiCVN6Re

— Anthony (@TheGalox_) April 5, 2022