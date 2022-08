Samsung Galaxy Watch 5 přinesou „rychlonabíjení“. Zrovna štědrý výkon ale nečekejte

Nové chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 5 se představí již příští týden a mozaika úniků se pomalu ale jistě dotváří. Nejposledněji dorazilo potvrzení předchozích spekulací o tom, že hodinky dostanou silnější nabíječku, svým způsobem rychlonabíječku s podporou výkonu 10W (předchozí generace měly jen 5 W). Jak rychle se ale hodinky s tímto výkonem nabijí?

Dle tipéra z Twitteru s přezdívkou @_snoopytech_ se nové Galaxy Watch 5 dobijí za 30 minut do 45 %, tedy skoro do poloviny. To znamená, že celkový čas dobíjení by se mohl oproti minulé generaci zkrátit cca o polovinu. U hodinek Galaxy Watch 4 totiž Samsung přímo garantoval nabíjecí čas z 0 na 100 % za 110 minut.

Dobrou zprávou je, že nabíjecí kabel s Qi koncovkou s podporou rychlého 10W nabíjení dostanete přímo v balení, adaptér pochopitelně ne. Galaxy Watch 5 však nebudou postrádat ani schopnost nabíjení na běžné Qi podložce, nebo třeba zádech vašeho smartphonu. V takovém případě však nesmíte počítat s jakýmkoliv rychlejším nabíjením, než je 5W minimum.

Pokud jde o další uniklé informace ohledně Galaxy Watch 5, očekává se zhruba stejný design, větší baterie a také cena by měla zůstat na úrovni 8 až 12 tisíc korun. Nové hodinky, včetně vylepšené verze Pro, budou představeny již 10. srpna po boku nových skládaček Z Fold 4 a Z Flip 4.