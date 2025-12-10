Magnetické nabíjení pro Galaxy S26? Samsungu unikl seznam plánovaného příslušenství

TOPlist

Jakub Karásek 10. 12. 20:30
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung chystá pro řadu Galaxy S26 spoustu magnetických doplňků
  • Chybět nemá spousta krytů a nezvykle vypadající powerbanka

Dostanou příští vlajkové smartphony od Samsungu podporu magnetického nabíjení? Na tuto otázku stále neznáme odpověď, byť většina zahraničních zdrojů se shoduje na tom, že ano. Nasvědčuje tomu i široký seznam magnetického příslušenství, které Samsung pro řadu Galaxy S26 chystá.

Spousta pouzder a nabíjecí „batůžek“

Podle serveru WinFuture.de Samsung připravuje pro nadcházející generaci vlajkových smartphonů široké spektrum magnetického příslušenství. Vesměs se jedná o kryty vybavené magnetickým prstencem, což by mohlo naznačovat, že samotné telefony jej budou opět postrádat. Většina zdrojů se ale shoduje na tom, že tentokráte najdeme magnety jak v krytech, tak i v telefonech.

Nabídka magnetických doplňků má vypadat následovně:

  • Magnetický karbonový kryt v černé barvě pro Galaxy S26 a S26+
  • Magnetické průhledné pouzdro pro Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra
  • Magnetické pogumované pouzdro v černé barvě pro Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra
  • Magnetický silikonový kryt v černé nebo šedé barvě pro Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra
  • Dvojitý magnetický prstencový držák pro všechny modely
  • Magnetická powerbanka s kapacitou 5 000 mAh
  • Bezdrátová nabíječka s výkonem 25 wattů

Magnetická powerbanka (označení EB-U2500) již dokonce prošla certifikací Wireless Power Consortium, která potvrdila podporu nejnovějšího standardu Qi v2.1.0 MPP. Díky certifikaci již také víme, že tento „batůžek“ bude mít poměrně netradiční design zad.

Magnetická powerbanka

Zatímco podobné powerbanky pro iPhony mají vesměs plochá záda, chystaný batůžek od Samsungu bude okolo magnetického prstence v půlkruhovém tvaru vybraný. Zda je to kvůli kolizi s modulem fotoaparátu a celkové symetrii, zatím nevíme. Také nevíme, proč nejvyšší model Galaxy S26 Ultra nedostane magnetické karbonové pouzdro.

Všechny modely řady Galaxy S26 si polepší i ve výkonu bezdrátového nabíjení – u variant Galaxy S26 a S26+ má být výkon 20 wattů, u Galaxy S26 Ultra dokonce 25 wattů. U stávající generace je přitom maximum 15 wattů.

Podoba řady Galaxy S26 podle betaverze One UI 8.5
Podoba řady Galaxy S26 podle betaverze One UI 8.5

Smartphony řady Galaxy S26 spatří světlo světa někdy na začátku příštího roku, vzhled jejich zad již ve schématech prozradila poslední beta verze systému One UI 8.5.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

