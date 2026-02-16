MagicPods: skvělý nástroj, se kterým využijete AirPody ve Windows na maximum

- AirPods patří mezi nejpopulárnější bezdrátová sluchátka na světě
- Lze je používat i na Androidu či Windows, ale jejich funkce jsou výrazně omezeny
- Dáme vám tip na skvělý program, který odemkne všechny jejich funkce i mimo ekosystém Applu
AirPods jsou výborná sluchátka, a to nejenom kvalitou zvuku a pokročilým systémem ANC, ale i hromadou pokročilých vlastností a dokonale vyladěnou funkčností v rámci Apple systémů. K telefonům s Androidem nebo k PC s Windows, je pochopitelně připojit lze, ale kromě kvality zvuku nedostanete prakticky nic, co je k dispozici na iOS, iPadOS nebo macOS. Existuje ale aplikace, která tyto pořádky mění.
MagicPods: AirPods pod Windows?
Když připojíte AirPods k počítači s Windows, chovají se jako tradiční sluchátka připojena přes Bluetooth. Zvuk funguje a mikrofony pochopitelně také, ale vychytávky, které mají uživatelé sluchátek v ekosystému Applu, schází. Zapomenout můžete například na okamžité zobrazení stavu baterie, pokročilá gesta nebo automatické přepínání mezi zařízeními.
Na Windows ale existuje program MagicPods od vývojáře Aleksandra Maslova, který tyto zaběhlé pořádky zcela mění. Díky němu totiž odemknete potenciál AirPods naplno i pod Windows a budete si moct dopřát uživatelský zážitek podobný tomu, jaký si každý den užívají majitelé používající sluchátka v ekosystému Applu.
Užijte si sluchátka naplno
MagicPods posunují používání AirPods na Windows o několik úrovní dál a to je patrné už při jejich připojení. Když otevřete krabičku již spárovaných sluchátek, objeví se vám na monitoru malá animace otáčejících se sluchátek se stavem baterie. Kromě zobrazení stavu akumulátoru v aplikaci ho najdete také na systémové liště, ve widgetu (Windows 11) či na živé dlaždici (Windows 10).
Díky MagicPods si užijete také funkci Ear Detection, která automaticky pozastaví přehrávání při vytažení sluchátka z ucha a obnoví ho, když ho vrátíte zpět. Pokud vyjmete obě sluchátka, počítač automaticky přepne na své integrované reproduktory a program umožňuje také zasílání notifikací v případě nízkého stavu baterie.
MagicPods zpřístupňují na Windows také technologii potlačení okolního ruchu, a to včetně jednotlivých režimů. Neschází ani funkce Detekce konverzací, která umí automaticky během rozhovorů snížit hlasitost médií a zesílit hlas lidí před vámi. K dispozici je i čtení notifikací, které funguje na Windows 10 i 11, a to navíc bez připojení k internetu.
Kompatibilita
Dobrou zprávou je také to, že tento praktický program není určen jen a pouze pro AirPody, ale je kompatibilní i s jinými bezdrátovými sluchátky. Pokročilé funkce si můžete dopřát také na některých modelech Galaxy Buds od Samsungu, nebo na vlajkové řadě WF-1000 od Sony. Kompletní přehled podporovaných sluchátek si prohlédněte v přiložené tabulce.
|Apple
|Beats
|Samsung
|Sony
|„Fake“ Airoha AirPods
|AirPods 1
|PowerBeats Pro
|Galaxy Buds
|WF-1000XM3
|AirPods Pro 2 Airoha 1571AM
|AirPods 2
|PowerBeats Pro 2
|Galaxy Buds Plus
|WH-1000XM4
|AirPods Pro 2 Airoha 1562AE
|AirPods 3
|PowerBeats 3
|Galaxy Buds Live
|AirPods Pro Airoha 1562AE
|AirPods 4
|PowerBeats 4
|Galaxy Buds Pro
|AirPods Pro Airoha 1562AE
|AirPods 4 (ANC)
|Beats Fit Pro
|Galaxy Buds 2
|AirPods Pro
|Beats Studio Buds
|Galaxy Buds 2 Pro
|AirPods Pro 2
|Beats Studio Buds Plus
|Galaxy Buds Fe
|AirPods Max
|Beats Studio Pro
|Galaxy Buds 3
|AirPods Max 2024
|Beats Solo 3
|Galaxy Buds 3 Pro
|Beats Solo Pro
|Beats Studio 3
|Beats X
|Beats Flex
|Beats Solo Buds
Cena a dostupnost
ProgramMagicPods je k dispozici přes oficiální aplikační obchod pro Windows a vyzkoušet ho můžete zdarma. Pokud ho ale budete chtít používat naplno, vyjde vás na 57 korun. To je ale více než férová cena za to, že si budete moct užít prakticky všechny vychytávky sluchátek AirPods pod Windows tak, jako kdybyste je používali v ekosystému Applu.