Sony WF-1000XM6 v prodeji: nový design, lepší zvuk a citlivější ANC

- Po třech letech přichází přepracovaný model s novým designem i „vnitřnostmi“
- Kromě lepšího čipu přibylo více mikrofonů, zlepšilo se ANC a kvalita zvuku při poslechu i telefonování
- Sony WF-1000XM6 stojí 7 490 Kč, vybírat můžete ze dvou barevných variant
Jedny z nejočekávanějších špuntových sluchátek letošního roku byly konečně představeny. Model XM5 z roku 2023 sklidil mnoho úspěchů a jeho nástupce s označením Sony WF-1000XM6 na sebe nechal téměř tři roky čekat, nyní jsme se ale dočkali.
My v redakci už sluchátka více než 2 týdny testujeme a brzy vám nabídneme podrobnou recenzi. Sony nás na konci ledna pozvalo do nahrávacího studia Daft Music v Belgii, kde nám sluchátka představilo, a rovnou s velmi zajímavým hostem – Michaelem Romanowskim.
Premiéra v Belgii pod taktovkou Michaela Romanowského
Michael je špičkový americký zvukový inženýr, specialista na mastering a uznávaný odborník na Immersive Audio. Je majitelem a hlavním inženýrem prestižního studia Coast Mastering v Kalifornii. Během své více než třicetileté kariéry se vypracoval v jednu z nejvýraznějších postav oboru, přičemž jeho práce zahrnuje širokou škálu žánrů – od akustického folku až po moderní elektroniku.
V současnosti je považován za průkopníka v míchání a masteringu ve formátu Dolby Atmos, ve kterém připravil stovky alb pro světové hvězdy (Alicie Keys) i nezávislé umělce. Mimo jiné má na svědomí také finální mastering hudby pro hru God of War Ragnarök. Jeho odbornost a cit pro detail mu dokonce vynesly řadu prestižních uznání, včetně několika cen Grammy.
Belgické studio Daft Music najdete přímo v srdci pohoří Ardeny. V současné době patří k nejmodernějším rezidenčním nahrávacím komplexům v Evropě. Je navrženo jako „vše v jednom“ – kombinuje špičkovou akustiku nahrávacích sálů s luxusním ubytováním, kinem a relaxačními zónami doplněnými o ochlazovací kádě. Díky své izolované poloze v přírodě nabízí umělcům únik z reality, což z něj dělá poměrně často vyhledávaný cíl pro kapely, které chtějí na albu pracovat v naprostém soustředění a bez časového tlaku.
Technicky je studio vybaveno tím nejlepším z analogového i digitálního světa. Srdcem hlavní režie je například legendární konzole Neve 5088 (prohlédnout si ji můžete na přiložené fotografii), doplněná o bohatou sbírku vintage mikrofonů a raritních syntezátorů. Studio se zaměřuje na organický, plný zvuk a je známé svou schopností odbavit jak komorní projekty, tak velké orchestrální nahrávky.
Mezi klienty Daft Music Studios patří významná jména evropské i světové scény, jako jsou GoGo Penguin, Balthazar nebo Hooverphonic. Studio se také stalo ikonickým místem pro natáčení vizuálního obsahu a live sessions, a to díky své esteticky podmanivé architektuře, která kombinuje beton, dřevo a sklo s výhledem do okolních lesů.
Sony WF-1000XM6: co je nového?
Z hlediska designu můžeme vidět nový tvar sluchátek, který je nyní oválný. Sluchátka jsou také o něco větší, nicméně samotná krabička se zhruba o 11 % zmenšila. Jen příliš nerozumím, proč se Sony odklonilo od oblázkového designu nabíjecího doku, který najdeme u předchozí generace. Z hlediska přenášení a komfortu v kapse je to mnohem lepší řešení než současná krabička s ostrými hranami.
Z hlediska technických vymožeností stojí za to vypíchnout nový procesor QN3e, který je třikrát rychlejší při zpracování okolního zvuku než jeho předchůdce. Dále také celkem čtyři mikrofony na každé sluchátko, které zajistí kvalitnější ANC (dle slov výrobce až o 25 %) i lepší kvalitu telefonního hovoru, a to i v rušnějším prostředí. Díky vyšší rychlosti čipu dokáží sluchátka velmi rychle vyhodnocovat například ruch kolem vás na ulici (projíždějící tramvaj, troubící auto…) a přizpůsobovat nastavení ANC.
Vylepšena byla také architektura průtoku vzduchu sluchátky a potěší i propracovaný ambientní režim s třemi zvukovými profily. Ještě lepší integrace se dočkal Auracast i LE Audio a také v aplikaci najdeme jistá vylepšení v podobě propracovanějšího ekvalizéru, který má nyní deset pásem, nebo průvodce, který vám ukáže, jak sluchátka správně nastavit, používat a čistit. Nechybí ani 360 Reality Audio se sledováním pozice hlavy.
Výdrž stejná, cena o něco vyšší
Přepracovány ale byly téměř kompletní vnitřnosti – sluchátka dostala nové měniče, DAC převodníky i zesilovače. A věřte mi, že oproti předchozí generaci, která hrála skvěle, je posun v kvalitě reprodukce znovu znát. WF-1000XM6 mají skvělý zvuk, který uspokojí i ty nejnáročnější posluchače. Sluchátka můžete ovládat i skrze mobilní aplikaci. Ta sice nemá nijak vábný design a rozhodně by si zasloužila přepracovat do modernějšího kabátku, ale funkčně potěší i ty největší hračičky, jelikož nabízí široké možnosti nastavení.
Výdrž na baterii zůstává stejná, přičemž pro nabíjení je možné využít USB-C i bezdrátové nabíjení. Opět se tak bavíme o výdrži 8 hodin u sluchátek a 16 hodin z krabičky, celkem tedy 24 hodin jako maximum při aktivním ANC. Pokud tuto funkci vypnete, dostanete se na 12 hodin pro sluchátka a dalších 24 hodin získáte po dvojnásobném dobití z krabičky.
Česká cena novinky od Sony byla stanovena na 7 490 Kč. Oproti svému předchůdci tedy podražila přibližně o pětistovku. Jak jsem nakousl v úvodu, během několika dnů se můžete těšit na podrobnou recenzi, kterou pro vás právě dokončujeme.