MacBook zachránil ukrajinskému vojákovi život. Zastavil střepinu z dělostřeleckého granátu

- MacBook Air s procesorem M1 zachránil ukrajinskému vojákovi život
- Hliníkové šasi zvládlo zastavit střepinu dělostřeleckého granátu a absorbovat energii nárazu
- Překvapením je, že i přes poškození je displej stále funkční
Výroba MacBooku z jednoho kusu hliníku má své výhody – zvyšuje se tím nejen životnost zařízení od Applu, ale pevná konstrukce může také bez nadsázky také v kritické chvíli zachránit život, jak se to stalo na ukrajinské frontě. Právě jeden z ukrajinských vojáků vděčí za svůj život svému MacBooku Air s procesorem M1, který zastavil fragment z dělostřeleckého granátu, jež mohl být smrtelný. Navíc, i přes značné poškození, které počítači střepina způsobila, je jeho displej překvapivě stále funkční.
MacBook zastavil střepinu z granátu i náboj
Uživatel sociální sítě X s přezdívkou lanevychs byl původně fotograf zabývající se analogovou fotografií, který narukoval do ukrajinské armády. Nyní na populární sociální síti zveřejnil dvě fotografie, na kterých je vidět, jak jeho MacBook Air zastavil střepinu z dělostřeleckého granátu, která ho mohla výrazně ohrozit na životě. Jak je patrné z fotografií, v displeji a spodní polovině zařízení je obrovská díra, přičemž samotný náraz absorbovaly obě strany MacBooku.
З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj
— Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026
Podobný incident se nedávnou stal v americkém městě Fort Lauderdale, kde MacBooku Pro také zachránil život svému majiteli, na kterého vystřelili 9mm náboj. Na tomto MacBooku Air s čipem M1 je nicméně působivé to, že i když byl displej znatelně poškozen a neobejde se to bez výměny, je stále funkční. Aby to lanevychs dokázal, zveřejnil video, které ukazuje, že s displejem lze stále pracovat a posouvat obraz nahoru a dolů.
MacBooky jsou obecně vcelku odolná zařízení, která vydrží i hrubší zacházení, a to i přes to, že nedisponují certifikacemi, které mají vysokou odolnost zaručovat. Jedinou další společností, která může konkurovat hliníkovému unibody šasi MacBooků, je Razer, nicméně v jejich případech nejsou uživatelé z používání tak nadšení, částečně kvůli přítomnosti Windows a dílem také různými nedostatky, kterým se Razer při výrobě bohužel nevyhnul.