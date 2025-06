Loupež jak z GTA? Zmizelo tisíce konzolí Nintendo v hodnotě 30 milionů, policie je v koncích

Policisté v americkém Coloradu vyšetřují kuriózní loupež, při které se z kamionu ztratilo téměř 3 000 konzolí Nintendo Switch 2

Řidič si chybějícího zboží všiml až se zpožděním, zloději už byli dávno pryč

Hodnota odcizených konzolí činí neuvěřitelných 1,4 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 30 milionů korun

Husarský kousek, který by se bez problému mohl odehrát v akčním filmu nebo v herní sérii Grand Theft Auto, má na svědomí neznámá skupina zlodějů, kterým se podařilo nepozorovaně vykrást kamion plný nových konzolí Nintendo Switch 2. Chybějícího zboží si řidič jedoucí z Washingtonu všiml až v americkém státě Colorado. Z nákladního prostoru zmizelo dohromady 2 810 kusů konzolí v celkově hodnotě 1,4 milionu dolarů, v přepočtu přes 30 milionů korun.

Podle vyjádření kanceláře šerifa z okresu Arapahoe Country v Coloradu si řidič kamionu všiml chybějícího nákladu ráno 8. června na odpočívce Love’s Truck Stop ve městě Bennett. Řidič se tam připravoval na další část cesty, pak ale zjistil, že se někdo vloupal do přívěsu. Uvnitř se nacházely téměř tři tisíce nových herních konzolí po 499 dolarech za kus, které putovaly z americké centrály Nintenda v Redmontu. Kamion měl namířeno do pobočky herního obchodu GameStop v texaském městě Grapevine.

Bezradní policisté

Řidič podle svých slov nevěděl, co přesně v kamionu převáží, pouze že se mělo jednat o hry nebo hračky, uvedli policisté v příspěvku na Facebooku. Samotní vyšetřovatelé si s případem zatím příliš nevědí rady. Stále totiž není jasné, kde přesně ke kuriozní loupeži došlo, jak se zlodějům podařilo nepozorovaně zmocnit tak velkého nákladu ani kam s lupem zmizeli. „Pokud budou pachatelé dopadeni, hrozí jim obvinění z trestného činu krádeže v hodnotě jednoho milionu dolarů nebo více,“ doplnili policisté.

I když se může na první pohled zdát, že se zlodějům podařilo ukořistit velmi žádané zboží, nakonec jim možná tisíce zbrusu nových konzolí budou k ničemu. Každé Nintendo Switch 2 má totiž unikátní sériové číslo a japonský výrobce by tak mohl všechny ukradené kusy jednoduše deaktivovat, čímž by se tyto konzole staly prakticky nepoužitelnými. Pokud by se zlodějům podařilo konzole prodat například přes různé inzertní portály, hráčům by se ve snaze ušetřit mohla dostat do rukou nefunkční zařízení.

