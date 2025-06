Hráči vzali obchody útokem! Switch 2 je zřejmě nejrychleji prodávanou konzolí všech dob

Společnost Nintendo se pochlubila působivými prodejními výsledky Switche 2

Nová konzole si za čtyři dny od zahájení prodeje našla cestu k 3,5 milionu hráčů

Stala se díky tomu vůbec nejrychleji prodávanou konzolí japonského výrobce

Konzole Nintendo Switch 2 hlásí obrovský prodejní úspěch – za první čtyři dny na trhu se prodalo více než 3,5 milionu kusů. Zprávu přinesla samotná společnost Nintendo, která zároveň potvrdila, že v tomto časovém úseku je Switch 2 aktuálně její nejrychleji prodávanou konzolí vůbec. Zároveň se patrně jedná o nejrychleji prodávanou konzoli všech dob.

Do konce roku alespoň 15 milionů?

Úspěšné zahájení prodeje kopíruje očekávání analytiků, kteří předpovídali, že se Nintendo Switch 2 může stát nejrychleji prodávanou konzolí všech dob. Analytická společnost DFC Intelligence například odhadovala, že do konce letošního roku by si novinka od japonského výrobce mohla najít cestu až k 15 milionů zákazníků, a to i navzdory vysokým clům, kterými zahraničním společnostem vyhrožuje americký prezident Donald Trump. Bez nich by se podle DFC Intelligence mohl výsledný počet prodaných konzolí vyšplhat až k 17 milionům.

Porovnání s PlayStationem

Pro srovnání, herní konzole PlayStation 4 si v roce 2013 za prvních 24 hodin připsala milion prodaných kusů, přičemž za prvních patnáct dnů si našla cestu celkem k 2,1 milionu hráčů. Dařilo se také aktuální PS5, která za první čtyři týdny nastřádala 3,4 milionu prodaných kusů. Od vydání 12. listopadu 2020 do konce téhož roku se pak počet prodaných konzolí zastavil na čísle 4,5 milionu.

První dojmy z nové konzole jsou veskrze pozitivní. Majitelé se shodují, že oproti svému předchůdci je Switch 2 dospělejší konzolí, ať už elegantnějším designem či výrazně vylepšenou ergonomií. Podle mnohých se sice nejedná o nikterak revoluční zařízení, avšak díky řadě praktických vylepšení nebudete chtít dát novou mašinku od Nintenda z ruky. Kritika naopak zaznívá na slabší počáteční nabídku her, která se v podstatě skládá „pouze“ z arkádových závodů Mario Kart World a již dříve vydaných titulů. Situaci by měl v následujících měsících změnit například Metroid Prime 4: Beyond či Donkey Kong Bananza.

