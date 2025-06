Filmová Zelda posouvá datum premiéry, konkrétní důvody producenti nesdělili

Film ze světa herní série The Legend of Zelda dostal odklad

Původní datum 26. března 2027 bohužel neplatí

Nové datum premiéry je posunuto o několik týdnů

Ve filmovém odvětví postupně končí dlouhé období komiksových adaptací, které postupně nahrazuje trend snímků a seriálů inspirovaný videohrami. Ostatně není se co divit, s fenomenálním úspěchem filmu Super Mario Bros. ve filmu či seriálů jako Fallout či The Last of Us to vypadá, že filmaři konečně našli způsob, jak na stříbrné plátno a televizní obrazovky dostat herní příběhy, aby tím uspokojili nejen fanoušky předlohy, ale také přilákali zcela nové diváky. Kromě pokračování výše zmíněného hitu Super Mario Bros. ve filmu má Nintendo ještě jedno želízko v ohni.

Filmová Zelda dostává odklad o několik týdnů

Tím je hraný snímek inspirovaný sérií The Legend of Zelda. Ten nyní posouvá datum své premiéry, byť naštěstí ne o moc daleko. Zatímco dříve producenti uváděli, že se do kin podívá 26. března 2027, nové datum premiéry bylo stanoveno na 7. května téhož roku. Proč došlo k odložení bohužel nevíme, neboť žádná ze zainteresovaných stran neřekla konkrétní důvod, avšak tvůrce Zeldy Šigeru Mijamoto na sociální síti X uvedl, že k tomuto kroku došlo z produkčních důvodů, přičemž získaný čas chtějí využít k tomu, aby byl film co nejlepší.

O samotném filmu zatím není známo mnoho podrobností, kromě toho, že se bude jednat o hraný film v režii Wese Balla, jenž nedávno režíroval film Království Planeta opic s Freyou Allan v hlavní roli. Film je součástí širšího cíle společnosti Nintendo expandovat mimo oblast her prostřednictvím projektů, jako jsou celovečerní filmy, který odstartoval animovaný film Super Mario Bros. ve filmu, který vydělal více než 1 miliardu dolarů v pokladnách kin.

