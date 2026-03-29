TOPlist

Levnější nikdy nebyl. iPhone Air zlevnil téměř o třetinu

Jakub Fišer 29. 3. 15:00
0
  • iPhone Air dostal od neděle novou sníženou cenovku
  • Základní model s 256GB úložištěm teď koupíte za 22 990 Kč
  • V září přitom Air vstupoval na trh za necelých 30 tisíc korun

iPhone Air bezpochyby dokázal zaujmout nejednoho fanouška Applu, ať už svým designem, specificky tenkou konstrukcí nebo vysokou cenou. Postupně ale iPhone Air zlevňoval, v rámci svého dosavadního životního cyklu dokonce několikrát. Aktuálně se jeho cena nachází na absolutním minimu, za kolik byl kdy k dispozici.

Hardwarové parametry iPhone Air

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,5", OLED, rozlišení: Super Retina, 1260 × 2736 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, selfie kamera: 18 Mpx, f/1.9 + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio

Cena: 22 990 Kč

Kompletní specifikace

iPhone Air je nejlevnější, co kdy byl

Mírně kontroverzní iPhone Air bylo možné v průběhu Vánoc a krátce poté pořídit za 24–25 tisíc korun, v září hned po představení přitom startoval na ceně 29 990 korun. Ode dneška dostala tenká novinka u oficiálních prodejců novou sníženou cenu. Základní konfigurace s 256GB úložištěm startuje oficiálně na bez koruny 23 000 Kč. Přehledně:

Sleva z původní ceny je tak 7 tisíc korun, což představuje 23% slevu. Na oficiálním webu Apple zůstávají původní ceny, základní model tak vyjde na 30 tisíc korun, za vyšší paměť si připlatíte vždy dalších 6 tisíc korun.



iPhone Air v podrobné české recenzi



Nepřehlédněte

Překvapivá čísla: iPhone Air není takový propadák, jak by se mohlo zdát

Z dnešního pohledu se ale iPhone Air dostává do velmi zajímavé pozice. Z telefonu, který byl při uvedení vnímán jako luxusní a poměrně drahá stylovka, se stává relativně dostupný kousek, samozřejmě na poměry Applu.

Iphone Air Katalog
iPhone Air
Výhodná cena od 643 Kč měsíčně
Koupit na

Můžete to ale brát i tak, až teď konečně má iPhone Air cenovku, kterou si zaslouží. Jen pro zajímavost, iPhone Air se nyní dostal na stejnou cenu, za jakou pořídíte i základní iPhone 17 s výchozím 256GB úložištěm.



Nepřehlédněte

Recenze iPhone Air: když zvítězí srdce nad rozumem
Vstoupit do diskuze
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Logo AI Gemini od Googlu
Gemini má obří konkurenční výhodu: nově umožňuje import dat z jiných AI nástrojů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
1
Oppo Find X9 Ultra
Telekonvertor přímo v těle telefonu? Oppo Find X9 Ultra láká na revoluční technologii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 8:00
3
Stream s WRTECH
Galaxy S26 v akci, která tu ještě nebyla. Mobil Pohotovost pořádá livestream k novinkám Samsung se speciální nabídkou
PR článek
PR článek PR článek 7:30
Vivo X300 Ultra a Vivo X300s
Na internet unikla evropská cena Vivo X300 Ultra: bude vám stačit 50 000 Kč?
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:52
11

Kapitoly článku