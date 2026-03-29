Levnější nikdy nebyl. iPhone Air zlevnil téměř o třetinu

- iPhone Air dostal od neděle novou sníženou cenovku
- Základní model s 256GB úložištěm teď koupíte za 22 990 Kč
- V září přitom Air vstupoval na trh za necelých 30 tisíc korun
iPhone Air bezpochyby dokázal zaujmout nejednoho fanouška Applu, ať už svým designem, specificky tenkou konstrukcí nebo vysokou cenou. Postupně ale iPhone Air zlevňoval, v rámci svého dosavadního životního cyklu dokonce několikrát. Aktuálně se jeho cena nachází na absolutním minimu, za kolik byl kdy k dispozici.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh
Fotoaparáty
iPhone Air je nejlevnější, co kdy byl
Mírně kontroverzní iPhone Air bylo možné v průběhu Vánoc a krátce poté pořídit za 24–25 tisíc korun, v září hned po představení přitom startoval na ceně 29 990 korun. Ode dneška dostala tenká novinka u oficiálních prodejců novou sníženou cenu. Základní konfigurace s 256GB úložištěm startuje oficiálně na bez koruny 23 000 Kč. Přehledně:
Sleva z původní ceny je tak 7 tisíc korun, což představuje 23% slevu. Na oficiálním webu Apple zůstávají původní ceny, základní model tak vyjde na 30 tisíc korun, za vyšší paměť si připlatíte vždy dalších 6 tisíc korun.
Z dnešního pohledu se ale iPhone Air dostává do velmi zajímavé pozice. Z telefonu, který byl při uvedení vnímán jako luxusní a poměrně drahá stylovka, se stává relativně dostupný kousek, samozřejmě na poměry Applu.
Můžete to ale brát i tak, až teď konečně má iPhone Air cenovku, kterou si zaslouží. Jen pro zajímavost, iPhone Air se nyní dostal na stejnou cenu, za jakou pořídíte i základní iPhone 17 s výchozím 256GB úložištěm.
