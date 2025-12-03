Látková záda a speciální AI tlačítko. Máme podobu Motoroly Edge 70 Ultra

- Motorola chystá vlajkový smartphone Edge 70 Ultra
- Telefon zaujme netradiční texturou zad a speciálním tlačítkem na levém boku
- O jeho pohon se bude starat nedávno uvedený čipset Snapdragon 8 Gen 5
Motorola před nedávnem představila tenký smartphone Edge 70, který je zjevně pouze prvním členem chystané řady. Dalším v pořadí bude pravděpodobně model Edge 70 Ultra, jehož obrázky s předstihem získal server Android Headlines. Jakou výbavu příští vlajková loď od Motoroly nabídne?
Motorola Edge 70 Ultra: látková záda se třemi fotoaparáty
Ještě donedávna se mohlo zdát, že Motorola na tradiční vlajkové smartphony zanevřela, neboť Motorola Edge 50 Ultra z roku 2024 se letos svého nástupce nedočkala. Čínský výrobce si ale pravděpodobně vzal pouze roční přestávku – Motorola Edge 70 Ultra je totiž v přípravě a již dnes víme, jak bude vypadat.
První fotografie, kterou získal server Android Headlines, ukazuje telefon ve dvou barvách – tmavě modré a olivově zelené. Záda telefonu jsou viditelně texturovaná a připomínají látku, patrně se ale bude jednat o silikonový polymer vyztužený vlákny (jako u Poco F8 Ultra), anebo o nějaký podobný materiál. Dá se předpokládat, že zvolený materiál nebude tolik kluzký jako sklo nebo kov.
Levý horní roh zad patří rozměrnému čtvercovému ostrůvku, který obsahuje tři čočky fotoaparátu a LED blesk. Fotovýbava je zatím neznámá, očekáváme však univerzální kombinaci hlavního, širokoúhlého a přibližovacího fotoaparátu. Zepředu pak má telefon reprezentovat 6,7 nebo 6,8″ OLED obrazovka s 1,5K rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz.
Akční tlačítko (nejen) pro AI
Boky telefonu budou kovové, pravděpodobně hliníkové. Vpravo se bude nacházet klasická kombinace tlačítek pro odemknutí a změnu hlasitosti, nalevo je pak vidět další tlačítko. Podle Android Headlines bude jeho funkce do jisté míry přizpůsobitelná, jinak má ale obsluhovat umělou inteligenci, pravděpodobně spouštět vybraného AI asistenta.
Srdcem telefonu má být nedávno představený Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, tedy lehce ořezaná varianta současného top modelu s přídomkem Elite. Použitý čip nabídne nejen dostatečný výkon na veškeré myslitelné činnosti, ale i moderní bezdrátovou konektivitu – 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
Motorola 50 Ultra byla představena v květnu roku 2024, vzhledem k roční pauze by mohl její následovník dorazit o něco dříve. OnePlus 15R se stejným čipsetem má být představen 17. prosince, je tedy možné, že Motorola svoji novinku odhalí někdy na přelomu letošního a příštího roku.