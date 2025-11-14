Laciný iPhone 16e nešlape. Prodeje jsou velmi neuspokojivé, tvrdí čínský insider

- iPhone 16e prý v prodejích neuspěl, alespoň podle čínského zdroje
- Apple přesto chystá nástupce, iPhone 17e má dorazit už zkraje příštího roku
Letos v únoru Apple představil nástupce oblíbené – a prodejně velmi úspěšné – série iPhone SE. Současný model se jmenuje iPhone 16e, čímž poukazuje na to, že jde o levnější alternativu ke klasickým iPhonům. Nabízí i značné kompromisy ve výbavě, na druhou stranu startoval na ceně 17 tisíc korun. Jeho úspěšnost v prodejích však lze přirovnat k úspěchu tenoučkého iPhonu Air.
iPhone 16e prý „neuspěl“
Přestože je „levný“ iPhone 16e na trhu už od konce února, mnoho zpráv o jeho výkonu v prodejích – ať už v Evropě, nebo globálně – není k dispozici. Podle čínského insidera Fixed Focus Digital, kterého cituje například server MacRumors, se však iPhone s „e“ v názvu moc dobře neprodává. Zdroj dokonce hovoří o neúspěchu: „iPhone Air a iPhone 16e dosáhly komerčně podprůměrných výsledků, což opět potvrdilo neúspěšnost strategie společnosti Apple zaměřit se na nižší segment trhu.“
Připomeňme, že iPhone 16e tehdy nabízel výkonný čip Apple A18, OLED displej s nízkou obnovovací frekvencí a jedinou 48Mpx hlavní kameru. Pochvalu si vysloužil za podporu Apple Intelligence, kritika se zase opírala o absenci MagSafe a stále celkem vysokou cenu. A opravdu, na trh vstupoval s cenou 16 990 korun za 128GB variantu, nyní jej koupíte za 14 tisíc korun.
Napraví to iPhone 17e?
Žádná skutečná data, co do prodejů, však zdroj nenabízí. Tak či tak, Apple neplánuje složit zbraně a na příští rok, někdy v prvním čtvrtletí 2026, dorazí nástupce v podobě iPhonu 17e. Podle informátora Digital Chat Station dostane modernější displej s Dynamic Island. Vlastně by mělo jít o panel z iPhonu 15, můžete se tak těšit na 6,1″ OLED obrazovku (Super Retina XDR) s rozlišením 1 179 × 2 556 pixelů, maximálním jasem 2 000 nitů a základní obnovovací frekvencí 60 Hz.
Ožehavým tématem bude opět cena nového iPhonu 17e. V tuto chvíli ale není jasné, kdy přesně dorazí – zdali v únoru, jako předchůdce, nebo později – ani kolik bude stát. Dlužno podotknout, že i pokud Apple zvolí stejnou cenovku 599 dolarů, vlivem odlišeného kurzu koruny a dolaru může být cena jiná než letos.