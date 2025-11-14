TOPlist

Laciný iPhone 16e nešlape. Prodeje jsou velmi neuspokojivé, tvrdí čínský insider

Jakub Fišer
Jakub Fišer 14. 11. 6:30
1
Apple iPhone 16e
  • iPhone 16e prý v prodejích neuspěl, alespoň podle čínského zdroje
  • Apple přesto chystá nástupce, iPhone 17e má dorazit už zkraje příštího roku

Letos v únoru Apple představil nástupce oblíbené – a prodejně velmi úspěšné – série iPhone SE. Současný model se jmenuje iPhone 16e, čímž poukazuje na to, že jde o levnější alternativu ke klasickým iPhonům. Nabízí i značné kompromisy ve výbavě, na druhou stranu startoval na ceně 17 tisíc korun. Jeho úspěšnost v prodejích však lze přirovnat k úspěchu tenoučkého iPhonu Air.

iPhone 16e prý „neuspěl“

Přestože je „levný“ iPhone 16e na trhu už od konce února, mnoho zpráv o jeho výkonu v prodejích – ať už v Evropě, nebo globálně – není k dispozici. Podle čínského insidera Fixed Focus Digital, kterého cituje například server MacRumors, se však iPhone s „e“ v názvu moc dobře neprodává. Zdroj dokonce hovoří o neúspěchu: „iPhone Air a iPhone 16e dosáhly komerčně podprůměrných výsledků, což opět potvrdilo neúspěšnost strategie společnosti Apple zaměřit se na nižší segment trhu.“

Připomeňme, že iPhone 16e tehdy nabízel výkonný čip Apple A18, OLED displej s nízkou obnovovací frekvencí a jedinou 48Mpx hlavní kameru. Pochvalu si vysloužil za podporu Apple Intelligence, kritika se zase opírala o absenci MagSafe a stále celkem vysokou cenu. A opravdu, na trh vstupoval s cenou 16 990 korun za 128GB variantu, nyní jej koupíte za 14 tisíc korun.

Napraví to iPhone 17e?

Žádná skutečná data, co do prodejů, však zdroj nenabízí. Tak či tak, Apple neplánuje složit zbraně a na příští rok, někdy v prvním čtvrtletí 2026, dorazí nástupce v podobě iPhonu 17e. Podle informátora Digital Chat Station dostane modernější displej s Dynamic Island. Vlastně by mělo jít o panel z iPhonu 15, můžete se tak těšit na 6,1″ OLED obrazovku (Super Retina XDR) s rozlišením 1 179 × 2 556 pixelů, maximálním jasem 2 000 nitů a základní obnovovací frekvencí 60 Hz.



Dynamic Island na iPhonu 14 Pro



Nepřehlédněte

Levný iPhone 17e dožene letošní špičku. Apple mu dopřeje modernější displej

Ožehavým tématem bude opět cena nového iPhonu 17e. V tuto chvíli ale není jasné, kdy přesně dorazí – zdali v únoru, jako předchůdce, nebo později – ani kolik bude stát. Dlužno podotknout, že i pokud Apple zvolí stejnou cenovku 599 dolarů, vlivem odlišeného kurzu koruny a dolaru může být cena jiná než letos.

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Immortals Fenyx Rising
Trochu Zelda, trochu Assassin’s Creed. Ubisoft nabízí zdarma povedené antické dobrodružství
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 20:15
0
Nabíječka pro elektromobily Tesla Supercharger
Google Mapy v reálném čase zobrazují volné Superchargery, funkce je dostupná i v Česku
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
0
Smartphone iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro za 18 tisíc. Novinka od Applu je skladem a za cenu, která tu ještě nebyla
PR článek
PR článek PR článek včera 18:14
Herní 27palcový monitor od Sony pro PlayStation
PlayStation má vlastní monitor! Sony láká na TOP parametry i nabíjení ovladače
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
1

Kapitoly článku