Nejlevnější iPhone 17e má převzít design z top modelů, známe jeho výbavu

Jakub Karásek
19. 8. 10:30
iPhone 16e v podrobné recenzi
  • Apple chystá pro začátek příštího roku „levný“ iPhone 17e
  • Podle dosavadních informací nás čeká významná změna designu
  • Telefon má mít zaoblenější tělo a nový displej s dynamickým ostrůvkem

Apple na začátku letošního roku představil iPhone 16e, tedy nepřímého nástupce zrušené řady iPhone SE. Tento telefon v portfoliu Applu plní roli vstupního zařízení do jablečného ekosystému – má soudobější design a lepší výbavu než iPhone SE, bohužel v souvislosti s tím narostla i jeho cena. Apple údajně plánuje vydávat „ěčkový“ iPhone každý rok, přičemž už ten příští má přinést několik zajímavých vylepšení.

iPhone 17e: zaoblenější tělo a displej s dynamickým ostrůvkem

Při návrhu iPhonů SE postupoval Apple jednoduše – vzal šasi některého ze starších modelů a osadil do něj modernější komponenty. U iPhonu 16e byla tato praxe použita pouze částečně – zepředu telefon vypadá jako iPhone 13/14, záda ale musel Apple kvůli nasazení jediného fotoaparátu navrhnout od znova.

iPhone 16e zezadu
iPhone 16e zezadu

Podle informátora Digital Chat Station má budoucí iPhone 17e projít významnou designovou proměnou – mají se změnit jak tvary telefonu, tak i jeho displej. Podle informací z dodavatelského řetězce by měl Apple použít novou obrazovku s oválným ostrůvkem Dynamic Island namísto širokého výřezu zvaného „notch“. Patrně se bude jednat o stejný displej, jaký mají iPhony 15 a 16, tedy 6,1″ OLED panel se základní obnovovací frekvencí 60 Hz.

iPhone 15 a iPhone 15 Plus na oficiálním snímku
iPhone 15 a iPhone 15 Plus na oficiálním snímku

iPhone 17e patrně bude mít základ právě v iPhonu 15, který byl z hlediska tvarů o něco zaoblenější než jeho předchůdce. Předpokládáme ale, že záda chystané novinky budou opět originálem s jedním 48Mpx fotoaparátem.

Stejný výkon jako iPhone 17

Digital Chat Station dále tvrdí, že pod kapotou iPhonu 17e bude tikat čip Apple A19, tedy stejná generace, jakou dostane celá chystaná řada iPhonů 17. Je možné, že v iPhonu 17e bude čip ochuzen o některá procesorová či grafická jádra, na druhou stranu by měl ale poskytovat dostatek výkonu pro všechny myslitelné úkony, včetně provozování lokální AI v rámci balíčku Apple Intelligence.

iPhone 16e
iPhone 16e
Na tom, že iPhone 17e skutečně dorazí na začátku příštího roku, se shodnou přední informátoři včetně Marka Gurmana, Ming-Chi Kua nebo korejského serveru The Elec. Dokonce se spekuluje, že Apple v budoucnu rozdělí představování iPhonů do dvou termínů – na podzim bude odhalovat prémiové modely Air, Pro, Pro Max a Fold, na jaře pak bude představovat základní model a jeho „ěčkovou“ variantu.

Kapitoly článku