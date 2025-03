Kutil vylepšil Nintendo Switch. Díky 8 GB RAM si konzole poradila i s náročnými PC hrami

Youtuber s přezdívkou Naga vlastnoručně vylepšil původní Nintendo Switch přetaktováním čipsetu a přidáním RAM

Svůj výtvor otestoval na dvaceti různých počítačových hrách včetně remaku Resident Evil 2

S některými hrami si konzole poradila překvapivě dobře, jiné naopak byly nehratelné

Herní konzole Nintendo Switch má svá nejlepší léta dávno za sebou – vždyť od jejího vydání uplynulo už osm let. Přesto však nelze popřít, že na svou dobu a s ohledem na „kapesní“ rozměry šlo o pozoruhodné zařízení. Svědčí o tom i nové video od youtubera s přezdívkou Naga, kterému se na podomácku vylepšené konzoli s přetaktovaným čipsetem a 8 GB RAM podařilo (se střídavým úspěchem) spustit dvacítku různých počítačových her včetně Rise of the Tomb Raider, GTA IV či remaku Resident Evil 2.

Překvapivý Resident Evil 2

Ke spuštění her youtuber využil rozhraní Wine 9.22, které umožňuje chod aplikací pod převážně unixovými operačními systémy. K tomu přidal ještě nástroj pro optimalizaci Esync a speciální vrstvu DXVK, která se stará o konverzi různých verzí Direct3D na Vulkan.

Zatímco některé náročnější hry jako Rise of the Tomb Raider se mu nepodařilo spustit s uspokojivým počtem snímků, jiné běžely překvapivě obstojně. To byl případ třeba Kingdom Hearts III či povedené předělávky hororu Resident Evil 2, byť pouze při nízkém rozlišení. I tak jde ale o působivý výsledek, přihlédneme-li k tomu, že nejde o nativně podporované tituly.

Nové hry a Switch 2

Vzhledem k nízkým specifikacím a celkové paměti RAM může být portování her z jiných konzolí na Nintendo Switch pořádnou výzvou. Své o tom vědí i vývojáři bojovky Mortal Kombat 1 (2023), která na konzoli od japonského výrobce místy vypadala opravdu nelichotivě. S konverzemi her na Switch 2 snad budou mít tvůrci mnohem menší problémy. Nová konzole sice nebude tak výkonná jako PlayStation 5 či Xbox Series X, i přesto ale nabídne dostatečný výkon pro pohodlnější portování současných her. Nicméně už brzy nebude třeba dál spekulovat. Už 2. dubna se o horké novince od Nintenda dozvíme podrobnější informace v rámci očekávané prezentace Nintendo Direct.