Skvělá zpráva pro majitele Macu! Díky nástroji CrossOver si zahrajete Red Dead Redemption 2

Nová verze aplikace CrossOver umožňuje na Macu či Linuxu spustit herní pecky jako Red Dead Redemption 2 či remake The Last of Us

Aplikace CrossOver slouží k pohodlnému spouštění nativních aplikací pro Windows nejen na operačním systému od Applu

Díky aktualizaci si přes aplikaci zahrajete třeba speciální edici Skyrimu či postapokalyptický Fallout 4

Nejen mnozí uživatelé počítačů Mac pravděpodobně znají platformu CrossOver, která jim umožňuje spouštět nativní aplikace pro Windows uvnitř operačních systémů MacOS či Linux. Za vývojem užitečného nástroje stojí americká společnost CodeWeavers, která čerstvě vydala CrossOver 25 – novou verzi aplikace s řadou vylepšení včetně podpory mnoha her. Nechybí mezi nimi pecky jako Red Dead Redemption 2 či The Last Us Part 1.

Co přináší CrossOver 25?

Podle vývojářů přichází CrossOver 25 s více než pěti tisícovkami změn, které zlepšují podporu mnoha aplikací a her na MacOS a Linuxu. Nová verze populární platformy je založena na rozhraní Wine 10.0, které umožňuje chod aplikací pod převážně unixovými operačními systémy a které obsahuje vylepšenou podporu displejů Retina a aktualizované ovladače Vulkan.

Majitelům Macu jistě přijde vhod nový systém konfigurace, který výrazně usnadňuje hraní her bez nutnosti instalovat další modifikace nebo použití profilů CrossTies specifických pro daný titul. Díky aktualizaci nyní bez problému fungují hry jako The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a Fallout 4. Vítanou novinkou je i zprovoznění multiplayeru ve strategii Age of Empires II: Definitive Edition.

Red Dead i The Last of Us konečně na Macu

Jedním z hlavních taháků je ale zmíněná podpora remaku The Last of Us a oceňovaného westernu od Rockstaru, které tak konečně fungují i na Macu. Mezi dalšími nově podporovanými hrami je třeba bojovka Street Fighter 6, arkádové závody Need for Speed Heat či RPG Dragon’s Dogma 2.

Nová verze CrossOveru umožňuje také tzv. DXMT, což je implementace Direct3D 11 založená na technologii Metal. DXMT bude k dispozici vedle wined3d, DXVK a D3DMetal, uživatelé tak mohou vybírat podle vlastních preferencí. Podle vývojářů nabízí DXMT lepší výkon zejména na počítačích Mac s nižšími specifikacemi. CrossOver pro Mac stojí 64 dolarů, ale k vyzkoušení je zdarma na webu výrobce.