Rockstar vydal vylepšenou verzi GTA V. Jde o naprostý propadák, na Steamu má jen 54 %

Na Steamu v březnu vyšla vylepšená verze GTA V Enhanced

Hráči jsou ale frustrovaní z minimálních vylepšení a velkého množství chyb

Celkové hodnocení titulu je aktuálně průměrných 54 %

Série Grand Theft Auto je tu s námi už téměř třicet let. Její první díl vyšel v roce 1997 pro MS-DOS, o rok později se dočkal portace na PlayStation a v roce 1999 dokonce vyšel na Game Boy Color. Pátý a zatím poslední díl série vyšel v září 2013 pro konzole PlayStation 3 a Xbox 360. Po několika měsících přišel port na další generaci konzolí, počítače, a nakonec i pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Hráči tak dostali hned několik verzí hry. V roce 2022 vývojáři z Rockstar Games vydali nové verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. V těch se uživatelé dočkali rychlejšího načítání a lepšího vzhledu. Nyní přichází další vylepšení ve formě samostatné hry. GTA V Enhanced je od 4. března dostupné na Steamu.

Jak ale ukazují uživatelské recenze na Steamu, titulu se nevede zrovna nejlépe – jeho celkové hodnocení je pouze 54 % (založeno na více než 22 tisících hodnocení). To znamená, že se jedná o nejhůře hodnocený díl z celé série, dokonce horší než remake Grand Theft Auto III, který se „pyšní“ 66 %. Nepomáhá ani obrovská sleva, díky které tuto „novinku“ koupíte za 15 eur (cca 375 Kč).

Nejhůře hodnocený titul z celé série

Grand Theft Auto V je jednou z nejúspěšnějších her historie. Pokud ji již vlastníte, vylepšení dostanete zdarma. Proč tedy remaster dostává tak negativní hodnocení? V prvé řadě se hráčům nelíbí nefunkčnost přenášení postupu a postav. Dále pak nutnost hru instalovat znovu a minimální grafická vylepšení.

„Nemohu přesunout ani jeden z mých účtů. Určitě nebudu restartovat všechen svůj postup v multiplayeru jen kvůli lepší grafice. (GTA V) Enhanced mělo být aktualizací do hry, co už máme,“ myslí si jeden z uživatelů Steamu.

V další uživatelské recenzi se píše, že GTA V Enhanced nebylo vydáno, aby vylepšilo samotnou hru, ale spíše kvůli reklamě na další mikrotransakce a předplatné. Co se týká vylepšení, vývojáři udělali jen nutné minimum a graficky se skoro nic nezměnilo. Celkové hodnocení se může zlepšit v závislosti na aktualizacích, které vývojáři přinesou. V momentální chvíli to ale ze hry dělá nejhůře hodnocený díl série.

Za záporná hodnocení také může to, že na nové GTA hráči čekají už několik let a jeho vydání je stále v nedohlednu. Po spekulacích o mnohem vyšší ceně GTA 6 vývojářům nepomáhá vydání něčeho, co zkrátka není tak dobře hratelné, jako jsme tomu u předchozích dílů GTA byli zvyklí.