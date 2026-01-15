Kupuje si Apple čas? Dohoda s Googlem má zakrýt hlubší problém s AI

- Společnost Apple údajně partnerstvím s Googlem jen hasí ten největší požár
- Podle uznávaného analytika jsou cíle firmy v jiných oblastech
- Dohoda by mohla alespoň prozatím uspokojit uživatele a dát firmě více času
Apple se svou zdrženlivostí směrem k umělé inteligenci dostal do situace, kdy musí konat, ať už chce, nebo ne. Výsledkem liknavosti je nová dohoda s Googlem, který poskytne svou umělou inteligenci Gemini k tomu, aby mohl Apple uskutečnit slíbené plány v oblasti AI, především pak nové a vylepšené hlasové asistentky Siri. Podle všeho má ale gigant z Cupertina mnohem širší plány, než jak se může na první pohled zdát a dohoda s Googlem mu má jen „koupit čas“, alespoň podle známého analytika Ming-Chi Kua.
Krátkodobé řešení na cestě za dlouhodobou strategií
V novém příspěvku na sociální síti X Kuo uvedl, že Apple čelí rostoucímu krátkodobému tlaku v oblasti umělé inteligence, který formuje jeho současnou strategii, i když se nadále snaží o dlouhodobou kontrolu nad klíčovými AI technologiemi. Kuo vysvětlil, že Apple se při vývoji vlastní AI potýká se dvěma bezprostředními výzvami, které jej účinně přiměly k partnerství s Googlem. První z nich je splnění slibu, který Apple v minulosti učinil na své vývojářské konferenci WWDC. Druhou je rychlé tempo zlepšování cloudových systémů, které zvýšilo očekávání na úroveň, kdy již nemusí stačit pouhé splnění dřívějších slibů.
Kuo tvrdí, že s pokrokem v oblasti AI se změnilo vnímání uživatelů ohledně toho, co představuje konkurenceschopného asistenta. V tomto kontextu by i plnohodnotná verze Apple Intelligence, jak byla původně představena, mohla mít potíže zaujmout, zejména bez přístupu k výkonnějším modelům. To zřejmě vedlo k naléhavé potřebě Applu doplnit svůj současný přístup o výkonnější modely AI od konkurence.
A quick take on the Apple–Google AI partnership
I was on the MM Podcast about a month and a half ago, where we talked about the Apple–Google AI partnership. Here are the main takeaways from that part of the conversation (from ~38:50 to 45:20). I’ve lightly edited the text below… https://t.co/gHgHg8tMmc
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 13, 2026
Analytik popsal dohodu Applu s Googlem v oblasti umělé inteligence jako způsob, jak zmírnit krátkodobý tlak, spíše než jako dlouhodobou strategickou změnu. Uvedl, že umělá inteligence v zařízeních pravděpodobně v blízké budoucnosti nepovede k nárůstu prodeje hardwaru, ale partnerství dává Applu čas na to, aby zvládl očekávání napříč svými platformami a zároveň pokračoval ve vlastním vývoji umělé inteligence.
Nezapomněl ani dodat, že vlastní AI serverové čipy z produkce Applu vstoupí do sériové výroby v druhé polovině roku 2026 a datová centra provozovaná samotným Applem budou uvedena do provozu v roce 2027. Kuo uvedl, že toto načasování naznačuje, že Apple očekává, že poptávka po AI úlohách v zařízeních a hybridních AI úlohách poroste významněji od roku 2027, protože získá větší kontrolu nad výpočetní technikou a infrastrukturou na straně serveru.