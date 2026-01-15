TOPlist

Kupuje si Apple čas? Dohoda s Googlem má zakrýt hlubší problém s AI

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 1. 6:30
Logo Apple Intelligence (ilustrační obrázek)
  • Společnost Apple údajně partnerstvím s Googlem jen hasí ten největší požár
  • Podle uznávaného analytika jsou cíle firmy v jiných oblastech
  • Dohoda by mohla alespoň prozatím uspokojit uživatele a dát firmě více času

Apple se svou zdrženlivostí směrem k umělé inteligenci dostal do situace, kdy musí konat, ať už chce, nebo ne. Výsledkem liknavosti je nová dohoda s Googlem, který poskytne svou umělou inteligenci Gemini k tomu, aby mohl Apple uskutečnit slíbené plány v oblasti AI, především pak nové a vylepšené hlasové asistentky Siri. Podle všeho má ale gigant z Cupertina mnohem širší plány, než jak se může na první pohled zdát a dohoda s Googlem mu má jen „koupit čas“, alespoň podle známého analytika Ming-Chi Kua.

Krátkodobé řešení na cestě za dlouhodobou strategií

V novém příspěvku na sociální síti X Kuo uvedl, že Apple čelí rostoucímu krátkodobému tlaku v oblasti umělé inteligence, který formuje jeho současnou strategii, i když se nadále snaží o dlouhodobou kontrolu nad klíčovými AI technologiemi. Kuo vysvětlil, že Apple se při vývoji vlastní AI potýká se dvěma bezprostředními výzvami, které jej účinně přiměly k partnerství s Googlem. První z nich je splnění slibu, který Apple v minulosti učinil na své vývojářské konferenci WWDC. Druhou je rychlé tempo zlepšování cloudových systémů, které zvýšilo očekávání na úroveň, kdy již nemusí stačit pouhé splnění dřívějších slibů.

Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max

Kuo tvrdí, že s pokrokem v oblasti AI se změnilo vnímání uživatelů ohledně toho, co představuje konkurenceschopného asistenta. V tomto kontextu by i plnohodnotná verze Apple Intelligence, jak byla původně představena, mohla mít potíže zaujmout, zejména bez přístupu k výkonnějším modelům. To zřejmě vedlo k naléhavé potřebě Applu doplnit svůj současný přístup o výkonnější modely AI od konkurence.

Analytik popsal dohodu Applu s Googlem v oblasti umělé inteligence jako způsob, jak zmírnit krátkodobý tlak, spíše než jako dlouhodobou strategickou změnu. Uvedl, že umělá inteligence v zařízeních pravděpodobně v blízké budoucnosti nepovede k nárůstu prodeje hardwaru, ale partnerství dává Applu čas na to, aby zvládl očekávání napříč svými platformami a zároveň pokračoval ve vlastním vývoji umělé inteligence.



Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max



Nepřehlédněte

Apple potvrzuje: novou Siri bude pohánět Gemini od Googlu, naučí se konečně česky?

Nezapomněl ani dodat, že vlastní AI serverové čipy z produkce Applu vstoupí do sériové výroby v druhé polovině roku 2026 a datová centra provozovaná samotným Applem budou uvedena do provozu v roce 2027. Kuo uvedl, že toto načasování naznačuje, že Apple očekává, že poptávka po AI úlohách v zařízeních a hybridních AI úlohách poroste významněji od roku 2027, protože získá větší kontrolu nad výpočetní technikou a infrastrukturou na straně serveru.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Kapitoly článku