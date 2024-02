Konkurence pro Vision Pro? Huawei chystá levnější konkurenci

Huawei chystá odpověď na headset Vision Pro

Jeho řešení má být o polovinu lehčí a levnější

S názvem si značka příliš hlavu nelámala, bude se (také) jmenovat Vision

Vždy, když Apple představí nějaký revoluční produkt, začnou se u něj ostatní výrobci výrazně inspirovat. Bylo to tak u iPhonu, u iPadu a zřejmě to tak bude i u náhlavní soupravy Vision Pro. V tomto případě se inženýři neinspirovali jen samotným zařízením, ale hlavu si příliš nelámali ani při vytváření názvu produktu. Na pultech obchodů se má totiž objevit jako Huawei Vision.

Lehčí a levnější

Jedna věc se ale Číňanům musí nechat. Na rozdíl od Applu, jehož headset je spíše pro geeky, testery a především vývojáře, Huawei chce, aby si jeho produkt mohli koupit i běžní lidé. Jak totiž uvádí web Huawei Central, brýle Huawei Vision mají vážit 350 gramů, čímž by byly výrazně lehčí než 600gramové Vision Pro. Údajně mají být také výrazně levnější. Na druhou stranu, bez kvalitního obsahu a aplikací sice výrobce může představit cenově dostupnější produkt pro běžné uživatele, zájem o něj však bez vybudovaného ekosystému příliš velký očekávat nelze.

Huawei reportedly plans to launch the Vision headset at half the price of Apple Vision Pro#Huawei #Apple #VisionPro #Leakhttps://t.co/r1PV1jUAYf — HC Newsroom (@HCNewsroom) February 10, 2024

Oblast, ve které mají aktuálně jablečné brýle navrch před konkurencí, je rozhodně displej. A zde chce prý Huawei vsadit na jistotu. Jinými slovy má použít stejný 4K displej od Sony, jaký používá Apple u svých brýlí. Alespoň na papíře to tedy vypadá, že by brýle Huawei mohly přinést stejně pohlcující zážitek jako ty od amerického giganta.

Bez ústupků se neobejdeme

Tady ale podobnost končí. Konkurent Vision Pro bude například postrádat funkci Eye Sight, která zobrazuje oči uživatele na vnějším displeji pro lepší komunikaci s ostatními lidmi.

Další oblastí, kde bude mít headset z Cupertina převahu, je čipset. Respektive kombinace čipových sad M2 a R1, kterou Apple vyvinul pro lepší a plynulejší zpracování vstupů z kamer, mikrofonů a senzorů.

Vlastní čip

Zatím se proslýchá, že Huawei hodlá pro své chystané VR brýle použít čip vlastní výroby. Není ale jasné, zda půjde o Kirin 9000S, nebo je čínský obr vybaví nějakým speciálním. Headset má každopádně poskytovat téměř nulovou latenci, stejně jako jeho jablečný konkurent.

Jestli půjde o rovnocenného protivníka, který by mohl Cookovi a spol. zavařit, se snad brzy dozvíme. Konkurence to ale bude jistě vítaná a třeba Apple donutí přispěchat s nějakou odlehčenou verzí, která by se mohla podívat třeba i na náš trh. Jistě by o ni byl zájem.