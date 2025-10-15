Konkurence pro iPhone Air? Motorola odhalila X70 Air s tloušťkou 5,99 mm a 4800mAh baterií

- Značka Motorola připravila odpověď na Galaxy S25 Edge a iPhone Air
- Její „žiletka“ má v pase 5,99 mm a chlubí se v rámci třídy obří baterií
- Telefon je zatím určen pouze pro čínský trh, brzy by ale měla dorazit i globální varianta
Trendem letošního roku jsou supertenké smartphony. Po Samsungu, Applu a několika čínských značkách přichází se svým přírůstkem Motorola. Její smartphone Moto X70 Air sice není tak tenký jako držitelé současných rekordů, odvděčí se ale solidní výbavou a hlavně rozumně velkým akumulátorem.
Moto X70 Air: žiletka s vysokou odolností
Vedení Motoroly evidentně zadalo svým inženýrům následující úkol – navrhněte telefon s tloušťkou pod 6 milimetrů. A aby inženýři nemuseli kličkovat mezi spoustou kompromisů, stanovili tloušťku na 5,99 mm. Úkol splněn. Moto X70 Air navíc váží pouze 159 gramů, je tedy ještě o 5 gramů lehčí než iPhone Air, přitom má o víc než polovinu větší kapacitu baterie a disponuje duálními reproduktory. Telefon se také pyšní vysokou odolností IP68 a IP69, ustojí tedy kontakt s horkou nebo tlakovou vodou.
Přední stranu telefonu vyplňuje 6,7″ OLED displej s rozlišením 1 220 × 2 712 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 4 500 nitů. Jeho součástí je čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 50Mpx selfie kamerku.
Na zadní straně se Motorola dopustila menšího podvodu. Modul fotoaparátu se chlubí LED bleskem a třemi čočkami, ovšem jedna z nich je falešná – telefon disponuje pouze dvěma fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.4–f/1.7
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°
Nečekaně velká baterie
Srdcem Moto X70 Air je čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, o jehož chlazení se stará 3D výparníková komora. Telefon bude k dispozici s 12 GB RAM a úložištěm s kapacitou 256 nebo 512 GB.
Navzdory svému tenkému tělu bude Moto X70 Air ve své třídě premiantem ve výdrži. Motorole se totiž podařilo do útrob telefonu vměstnat akumulátor s kapacitou 4 800 mAh. Pro srovnání – Samsung Galaxy S25 Edge má 3900mAh baterii, iPhone Air dokonce jen 3149mAh baterii. Motorola se navíc pyšní velmi rychlým 68W nabíjením a nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení (až 20 wattů).
Cena a dostupnost
Moto X70 Air půjde do prodeje ve třech barvách – šedé, mátové a bronzově zelené. Telefon se začne co nevidět prodávat na čínském trhu, ceny ale výrobce zatím neprozradil. Na globálním trhu bychom se novinky měli dočkat s drobným zpožděním pod názvem Motorola Edge 70.