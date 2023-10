Konec zeleným bublinám? Samsung společně s Googlem brojí proti iMessage

Uzavřenost iMessage trápí nejen Google, ale také Samsung

Ten vydal krátké video, ve kterém se trefuje do postoje Applu

Podpora RCS na straně iPhonu by mohla spor jednou pro vždy vyřešit

Komunikace je základem chytrých telefonů. Zatímco dříve hrály prim SMSky a MMSky, dnes je standardem Messenger, WhatsApp a jiné podobné služby. Na platformě iOS se uchytila služba iMessage, kterou Apple přímo integroval do aplikace Zprávy, díky čemuž uživatelé nemusí přemýšlet nad tím, zda někomu napíší tradiční SMS zprávu, nebo zda využijí svá data a odešlou mu danou informaci skrze internetový kecálek iMessage. V případě Androidu podobně univerzální řešení existuje také a jmenuje se RCS, avšak alespoň prozatím není natolik rozšířené a uživatelsky přívětivé, jako řešení od Applu.

Proti uzavřenosti iMessage bojuje také Samsung

Co je větším problémem je vzájemná kompatibilita obou služeb. iMessage využívají ve výchozím stavu všichni uživatelé iPhonu, pokud službu nevypnou, nicméně majitelé telefonů s Androidem do tohoto světa proniknout nemohou. Tedy mohou, ale jejich konverzace se nebude zobrazovat v modré barvě typické pro iMessage, ale v zelené. K tomu si navíc ještě uživatelé připlatí, neboť komunikace mezi iOS a Androidem je v takovém případě vedena skrze SMS a MMS. Problémem to bývá obzvláště v situacích, kdy do skupinové konverzace majitelů iPhonu přizvete jednoho člověka s Androidem – tato konverzace totiž bude pokračovat skrze placené zprávy.

Pozitivní řešení jsou dvě, přičemž obě jsou na straně Applu. Ten může buďto vydat aplikaci iMessage také na Android, nebo do svých iPhonů implementovat protokol RCS, který by komunikaci značně zjednodušil. Ani k jednomu se firma z Cupertina nicméně v současné době nechystá, což znepříjemňuje život především v těch oblastech, kde je podíl obou operačních systémů v populaci vyrovnaný, například ve Spojených státech.

Ani mezi majiteli Androidu není situace úplně vyřešená, neboť protokol RCS neumí všechny aplikace pro psaní zpráv. Google nicméně tuto cestu dlouhodobě propaguje a nyní se k němu přidal také největší výrobce chytrých telefonů na světě, Samsung. Ten na podporu protokolu vydal krátké video ve stylu Romea a Julie, kterým se lehce trefuje do Applu. Ačkoli toto video pravděpodobně nepřesvědčí giganta z Cupertina ke změně postoje, Samsung udeřil hřebíček na hlavičku.