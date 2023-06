Konec Xboxu One se blíží! Microsoft se plně soustředí na novější modely

Microsoft přestává s vývojem first party her na konzoli Xbox One

Soustředit se budou už pouze na Xbox Series X a Series S

Aktualizace a nový obsah do již vydaných her se nemění

V minulém týdnu Microsoft uvedl akci Xbox Games Showcase 2023, na které jsme mohli vidět celou řadu chystaných her. Jedna ze zajímavostí je to, že ani jedna nová hra z této konference nevychází na starší konzoli Xbox One. Důvodem je to, že Microsoft již ukončil tuto éru a soustředí se výhradně na Xbox Series X, Series S, počítače a také cloudové hraní.

Samozřejmě se nedá napsat, že by šlo přímo o nějaké velké překvapení. Přeci jen současná generace konzolí už zanedlouho oslaví tři roky. Také konkurenční PlayStation již některé exkluzivní hry vydává pouze na PlayStation 5, avšak některé tituly ještě poběží i na starším PlayStationu 4. Microsoft již kompletně končí s vývojem her na Xbox One, jak potvrdil v nedávném rozhovoru Matt Booty, šéf Xbox Game Studios.

Podle něj v současné chvíli ani jedno vývojářské studio Xboxu nepřipravuje hru, která by fungovala na osmou generaci konzolí. „Přesunuli jsme se na devátou generaci,“ jak odkazuje na současnou generaci konzolí.

Paradoxní je to, že informace nemusí zanedlouho platit. Pokud se dokončí akvizice Activisionu, dostane se pod Xbox Game Studios celá řada dalších týmů, kteří můžou připravovat nové tituly i na starší konzole.

Zároveň Microsoft úplně nekončí s podporou Xbox One. Stále se budou podporovat již vydané hry. Matt Booty jako příklad uvedl úspěšný Minecraft. Také dodal, že nové hry stále jsou na Xbox One hratelné díky cloudovému streamování. To je jedná z věcí, jakým chtějí prodloužit živostnost Xbox One.

Tato konzole oslaví v listopadu deset let a rozhodně to v prvních letech neměla jednoduché. Sázka na Kinect a proměnu v multimediální centrum vůbec nevyšla. Správný směr Microsoft nabral až s vydáním vylepšené varianty s názvem Xbox One X.