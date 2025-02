Konec pokročilé ochrany dat na iCloudu. Britští uživatelé přijdou o méně známou funkci

Apple na britském trhu ukončuje možnost pokročilé ochrany osobních dat uživatelů

Týká se to především dat z aplikací jako Fotky, Poznámky, Připomínky nebo Diktafon

Kriticky citlivá data, jako jsou zprávy iMessage nebo hesla a přístupové údaje, zůstávají plně šifrována

Apple ve Velké Británii ukončuje podporu pro cloudovou funkci Pokročilá ochrana dat, která šifruje data z některých aplikací v iOS, iPadOS a macOS. Ačkoliv to nebylo potvrzeno, tento krok přichází poté, co britské ministerstvo vnitra přikázalo Applu a dalším firmám vytvořit pro takto šifrovaná data „zadní vrátka“ pro případ nouze. To měl však Apple odmítnout.

Konec pokročilé ochrany dat na iCloudu

Podle reportu The Washington Post mělo Ministerstvo vnitra Spojeného království oslovit velké technologické giganty působící na tamním trhu s požadavkem, aby vypracovali speciální nouzový přístup k datům chráněným formou koncového šifrování, tedy end-to-end (E2EE). Oslovena měla být i společnost Apple.

End-to-end (E2E) šifrování je metoda zabezpečení komunikace, která zajišťuje, že obsah zpráv je šifrován přímo na zařízení odesílatele a dešifrován až na zařízení příjemce. Tím pádem k obsahu zprávy nemají přístup žádné třetí strany, včetně poskytovatelů služby (Meta, Apple, Google), hackerů nebo vládních institucí. Tato technologie chrání soukromí uživatelů a zajišťuje, že jejich konverzace zůstávají důvěrné. je metoda zabezpečení komunikace, která zajišťuje, že obsah zpráv je šifrován přímo na zařízení odesílatele a dešifrován až na zařízení příjemce. Tím pádem k obsahu zprávy nemají přístup žádné třetí strany, včetně poskytovatelů služby (Meta, Apple, Google), hackerů nebo vládních institucí. Tato technologie chrání soukromí uživatelů a zajišťuje, že jejich konverzace zůstávají důvěrné.

To je pochopitelně v přímém rozporu s end-to-end šifrovnání. Zásada této ochrany dat spočívá v tom, že k nim nemá přístup nikdo, včetně regulátorů nebo samotného výrobce. Apple ani představitelé britského ministerstva se k situaci nevyjádřili. Podle Rebeccy Vincent z neziskové organizace Big Brother Watch na ochranu občanských svobod a soukromí však šlo o neveřejný požadavek britské vlády směrem k Applu, který americký gigant odmítl přijmout.

„Zákazníci společnosti Apple ve Velké Británii jsou proto ode dneška v menším bezpečí než včera – a to bude mít pro uživatele internetu ve Velké Británii rychle mnohem širší důsledky,“ uvedla Vincent pro CNET.

Máte pokročilou ochranu aktivní?

Jak velká změna oproti původnímu stavu to ale bude? To záleží na samotných uživatelích. Apple na trhu ve Velké Británii ukončil podporu služby Pokročilá ochrana dat na iCloudu, která využívá koncového šifrování dat z těchto aplikací:

Záloha zařízení

Záloha zpráv

iCloud Drive

Poznámky

Fotky

Připomínky

Záložky Safari

Zkratky Siri

Diktafon

Vstupenky v aplikaci Peněženka

Sluší se uvést, že jde o nadstandardní ochranu dat, kterou nevyžaduje evropská ani místní regulace a Apple čistě z vlastního zacílení na bezpečnost uživatelů zavedl tuto funkci v prosinci 2022. Navíc, pokročilá ochrana dat na iCloudu je ve výchozím stavu vypnutá a pokud jste ji manuálně neaktivovali, možná o ní ani nevíte. Zkontrolovat si to můžete v Nastavení –> Účet Apple (úplně nahoře) –> iCloud –> Pokročilá ochrana dat.

Ve standardním režimu iCloud chrání end-to-end šifrováním celou řadu dalších uživatelských dat, a to zcela nativně a bez nutnosti aktivovat takovou ochranu. Jde o data z těchto aplikací:

Hesla a Klíčenka

Zdraví

Deník

Domácnost

Zprávy na iCloudu (včetně iMessage a FaceTime)

Platební údaje

Apple Pay

Mapy

Naučená slovní zásoba klávesnice QuickType

Safari

Čas u obrazovky

Siri

Přístupy k Wi-Fi

Připojená zařízení Bluetooth

Memoji

Nečekaná novinka na britském trhu – ať už vynucena či nevynucená – tedy nejspíš není tak drastická, jak se na první pohled může zdát. Ano, uživatelé sice přijdou o možnost chránit svá data nativním koncovým šifrováním, nicméně ta nejdůležitější data mají stále maximálně chráněna.