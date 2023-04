Konec magnetického nabíjení u Microsoftu? Surface Dock přesedlal na Thunderbolt 4

Poslední generace Surface Docku přišla o magnetický Surface konektor

Připojení obstarává univerzálnější Thunderbolt 4

Drtivá většina počítačů od Microsoftu využívá k nabíjení proprietární magnetický port Surface Connect, který lze kromě přísunu energie využít i k rozšíření portové zásoby skrze dokovací stanici. Redmondští pro tyto účely v minulosti představili dvě generace replikátoru portů Surface Dock, ovšem jeho nejnovější iterace již vsází na jiný standard připojení.

Microsoft v tomto týdnu představil novou dokovací stanici, která již k připojení nevyužívá původní magnetický port, ale univerzálnější rozhraní Thunderbolt 4. Tento standard využívá poslední generace počítačů Surface Pro 9, Surface Laptop 5 a Surface Laptop Studio, nicméně kompatibilita by měla být zajištěna i s ostatními počítači s Thunderboltem. Znamená to, že Microsoft u příštích počítačů svůj proprietární konektor vypustí? To v tuto chvíli nevíme – na jednu stranu bychom jej kvůli jeho pohodlí oplakali, na druhou stranu chápeme, že se redmondští chtějí vydat cestou rozšířenějších standardů.

Nový dok vypadá podobně jako předchozí dvě generace, přičemž z jednoho USB-C portu dokáže vyvést:

1 × 3,5 mm sluchátkový port

3 × USB-C (dvě vzadu, jedno vpředu)

3 × USB-A (dvě vzadu, jedno vpředu)

1 × 2.5Gbit Ethernet

1 × bezpečnostní zámek

Dokovací stanice bohužel postrádá jakýkoliv výstup na monitor, takže si budete muset pořídit buď USB-C monitor, anebo redukci pro redukci. Přítomné USB-C porty dokáží utáhnout dvojici 4K monitorů s obnovovací frekvencí 120 Hz. Dokovací stanice umí zároveň připojené zařízení nabíjet, a to výkonem až 96 wattů. Microsoft se také chlubí tím, že nový dok byl vyroben s ohledem na životní prostředí – z 20 procent je vyroben z plastu vyloveného z oceánů a je zabalen do plně recyklovatelného balení.

Cena a dostupnost

Dokovací stanice Surface Thunderbolt 4 je dostupná již od dnešního dne, ovšem zaplatíte za ni obrovských 9 440 korun včetně DPH.