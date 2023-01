Microsoft Surface Laptop 5 recenze: dokáže ještě zaujmout pět let starým designem?

Pátá generace vypadá stejně jako ta první

Těšit se můžete na odemykání obličejem, skvělou klávesnici a magnetické nabíjení

Microsoft vyřadil z nabídky procesory od AMD

Loňská podzimní tiskovka Microsoftu byla oproti minulým rokům na novinky poměrně chudá. Nedočkali jsme se žádného zbrusu nového zařízení, pouze iterací již známých počítačů Surface Pro, Surface Studio a Surface Laptop. V případě posledně jmenovaného se jedná o pátou generaci, která bez jakéhokoliv risku vsází všechny karty na jistotu – v podstatě jedinou novinku představují procesory od Intelu, naopak s AMD jsme se museli definitivně rozloučit.

Microsoft se rozhodl neopravovat, co není rozbité. Zůstává však otázkou, zda tato konzervativní cesta přitáhne dostatečné množství zákazníků. Přeci jen konkurence nespí a takový MacBook Air ztělesňuje víc než zdatného soupeře. Zasloužil by si už Surface Laptop nějakou revoluční změnu?

Obsah balení: chudá klasika

Notebook a nabíječka. Tečka. Na rozdíl od nedávno testovaného stroje Surface Pro 9 ale bude tento základ stačit každému – klávesnici máte v ceně, stylus zase tak potřeba není a bez redukcí se obejdete, protože zařízení disponuje rozumným množstvím portů.

Design a konstrukce: popáté ten stejný notebook?

Už je tady zas! Přesně tato slova mi přistála na mysli, když jsem notebook vysvobodil z krabičky. Vypadá totiž navlas přesně jako jeho předchůdce, který vypadal navlas stejně jako jeho předchůdce, který… Zkrátka a dobře – Microsoft používá stejné šasi už od první generace, která byla představena v roce 2017. Jedinou historicky viditelnou změnou se stalo nahrazení původního Mini DisplayPortu za univerzálnější USB-C mezi generacemi 2 a 3, poté už se měnila jenom hardwarová výbava uvnitř. Je to dobře, nebo špatně?

Víte, když Microsoft představil první Surface Laptop, příliš nadšený jsem z něj nebyl. Přeci jen se do té doby značkou Surface pyšnily jen konvertibilní zařízení a klasický notebook do této rodiny příliš nezapadal. Když jsem jej ale poprvé dostal do ruky, veškeré výtky se rázem rozplynuly – skvělé zpracování, perfektní displej, fantastická klávesnice pokrytá Alcantarou, příjemný zvuk, rozumná portová výbava, přihlašování obličejem, magnetické nabíjení, … zkrátka tu najednou byl perfektně navržený notebook, kterému nebylo téměř co vytknout.

Touto optikou tak nemám Microsoftu nijak za zlé, že se nepouštěl do žádných velkých experimentů, protože co si budeme povídat – z nových generací Surface Pro už nejsem tak nadšen jako z těch minulých a z dvojice Surface Book a Laptop Studio bych si rovněž vybral starší koncepci. V posledních letech mi přijde, že se hardwarové oddělení Microsoftu snaží přicházet s čím dál podivnějšími inovacemi, a proto jsem vlastně rád, že Surface Laptop zůstal tím obyčejným notebookem, jak jej znám. To ovšem neznamená, že je úplně bezchybný.

Co se týče vzhledu a zpracování, zde není prakticky co vytýkat (tedy pokud pominu displej, který rozeberu v jedné z příštích kapitol). Šasi je vyrobeno z hliníku, víko uprostřed zdobí známá čtveřice zrcátek tvořících dohromady logo Microsoftu. Dohromady to působí velmi střídmě. Pokud si potrpíte na výstřelky, existuje spousta samolepek, kterými se dá design ozvláštnit. Já osobně tuto strohou eleganci oceňuji.

Klávesnice, která hraje

Odklopením víka (maximální úhel činí 138 stupňů) na uživatele vykoukne displej, touchpad a klávesnice. Nám na test dorazila varianta s alcantarovým povrchem klávesnice, avšak existují i verze s hliníkovými opěrkami pro ruce. Zatímco alcantaru seženete pouze v platinové variantě, hliníková verze existuje navíc ještě v černé, zelené a oranžové. Na našem trhu ale poslední dvě barevné varianty neseženete. U mě rozhodně vyhrává alcantara, mám s ní dlouholeté pozitivní zkušenosti – dobře vypadá, nepoškrábe se a pro dlaně je velmi pohodlná. A pokud se ušpiní, lze ji očistit navlhčeným hadříkem. Díky klínovitému tvaru navíc přední hrana začíná pár milimetrů nad stolem, takže do zápěstí neřeže nic ostrého.

Pochvalu si tradičně zaslouží i samotná klávesnice. Jednotlivé klávesy mají ideální zdvih, akurátní rozestupy, jistý i tichý stisk a také rovnoměrné podsvícení regulovatelné ve třech úrovních. Psaní je čirá radost, někteří ale možná budou bojovat s absenci českých popisků a nízkým Enterem. A také s vklíněnou zamykací klávesou do horní řady funkčních tlačítek nalevo od Delete – má stejný odpor jako ostatní klávesy, takže se mi párkrát stalo, že jsem se uklepl a musel přerušit práci. Možná by stálo za úvahu toto tlačítko vyčlenit z klávesnicového bloku a opatřit jej čtečkou otisků prstů.

S klávesnicí se překvapivě pojí i zvuk. Marně byste někde hledali mřížky reproduktorů – veškerý zvuk vychází přímo zespod klávesnice. Obstarávají jej dva reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které hrají velmi obstojně. Maximální hlasitostí sice netrhají žádné rekordy, ale film nebo poslech hudby si užijete i při stoprocentní hlasitosti, aniž by vám sestava dávala najevo, že dosáhla svých limitů. Pokud ovšem máte rádi dunivou basovou hudbu, bez externího repráčku se neobejdete.

Ruce položené na klávesnici zvuk malinko tlumí, ale v běžném provozu si toho nemáte šanci všimnout. Leda byste ruce střídavě pokládali na klávesnici a vzápětí mimo ni.

Touchpad si nastavíte dle potřeby

Touchpad se tradičně povedl. Není sice tak velký jako u vybrané konkurence, na druhou stranu vás alespoň nic nenutí stěhovat při posunu kurzoru celou dlaň. Klikání je mechanické, v horní části vytváří větší odpor než dole. Příští generace snad dostane haptické řešení, které známe z Laptopu Studio.

Dotyková ploška zvládá vyhodnocovat až 10 dotyků najednou, přičemž gesta prováděná třemi a čtyřmi prsty si můžete v systému Windows 11 nastavit podle svého. Když jsem loni testoval MacBook Pro, byl jsem zděšen, jak je macOS v nastavování víceprstých gest omezený. Zde máte naprostou volnost – pokud si nevyberete z nabídky funkcí, můžete si klidně k jednotlivým gestům přiřazovat vlastní.

Já si například ve Windows 10 zvykl otvírat klepnutím čtyřmi prsty rychlé přepínače funkcí, které byly součástí notifikačního centra, avšak ve Windows 11 máte na výběr pouze samostatné notifikační centrum bez přepínačů. Stačí ale ke gestu přiřadit klávesovou zkratku Win + A Surface máte hotovo. Je to drobnost, ale taková svoboda práci příjemně usnadňuje.

Displej jako největší slabina

Ke sledování veškerého dění slouží 13,5″ displej, který je bohužel zcela utopen mezi obludně širokými rámečky – tady pět let starý základ poznáte nejvíce. Mám možnost přímého porovnání s nejnovějším MateBookem X Pro od Huawei, který má prakticky stejné půdorysné rozměry, ovšem disponuje o poznání větším 14,2″ zobrazovačem. A ani u něj v horním rámečku nechybí infračervená kamera s podporou Windows Hello.

Displej Laptopu se pyšní rozlišením 2 256 × 1 504 pixelů, což na dané ploše znamená jemnost 201 ppi. To je spíše průměrná hodnota, nicméně ničemu to nevadí – z běžné vzdálenosti rastr vidět není, menší rozlišení navíc uleví procesoru a tím i baterii. Použitý poměr stran 3:2 považuji za ideální pro práci. Pro sledování filmů by byl vhodnější širokoúhlejší.

Panel typu IPS je zkalibrovaný od výroby a dokáže zobrazit 100 procent barev v gamutu sRGB. Pokud jste fanouškem živějších barev, jde barevný profil přepnout na „Enhanced“. Podporován je rovněž standard Dolby Vision IQ, který zajistí další vylepšení barevného podání a dynamického rozsahu například při sledování filmů. Kvalita obrazu je vynikající, zamrzí snad jen absence zvýšené obnovovací frekvence – maximum činí pouze 60 Hz.

Výhrady mám také k lesklé povrchové úpravě, která znesnadňuje práci nejen venku. Maximální jas sice může dosahovat hodnoty až 400 nitů, ovšem stačí být zády k oknu a rázem si musíte z obsahu na obrazovce odmýšlet svůj vlastní odraz. Zde by to chtělo alespoň nějakou antireflexní povrchovou úpravu.

Možné ovládání dotykem doplňuje dokonce i to stylusem Surface Pen, ovšem na rozdíl od některých sourozenců zde není tužku v případě nečinnosti kam schovat. Čmárání po lehce se houpající obrazovce navíc není nijak přirozené, tudíž tento doplněk tady nepovažuji za nezbytný.

Intel Inside, AMD Out

Zatímco předchozí generace byla k mání s procesory od Intelu i AMD, ta současná vsází pouze na řešení první značky, konkrétně na Core i5 a i7 12. generace (řada U) s certifikací Intel Evo. Testovaný model běžel konkrétně pod taktovkou procesoru Intel Core i5-1235U s deseti procesorovými jádry (2 výkonná a 8 efektivních) a 12 vlákny.

CPU má základní spotřebu 15 wattů, ovšem v turbu, kdy mohou výkonná jádra dosáhnout taktu až 4,4 GHz, může narůst až na 55 wattů. Stroj byl dále vybaven 8 GB RAM a 256GB úložištěm, tedy prakticky stejnou konfigurací, jakou disponoval nedávno testovaný tablet Surface Pro 9. A téměř totožný byl i výkon, byť v některých benchmarcích testujících jednojádrový výkon se Laptopu překvapivě podařilo nasbírat vyšší hodnoty. Podivné chování jsem zaznamenal u benchmarku Geekbench 4.4, který nešel vůbec spustit– každý pokus skončil modrou obrazovkou smrti.

Srovnáme-li tuto konfiguraci s tou z loňska s procesem AMD Ryzen 5 4680U, došlo k lehkému posunu v procesorovém i grafickém výkonu, avšak nejedná se o žádný dramatický skok. Herní mašina se z Laptopu 5 nestala ani náhodou – opět je vhodný spíše na kancelářskou práci a na běžné domácí činnosti typu brouzdání po internetu, zpracování fotografií a videí z dovolené nebo konzumování multimédií.

Benchmark Surface Pro 9

Intel Core i5-1245U Surface Laptop 4

AMD Ryzen 5 4680U Surface Laptop 5

Intel Core i5-1235U Geekbench 5 CPU Single Core 1 209 1 085 1 544 Geekbench 5 CPU Multi Core 7 007 5 982 6 289 Geekbench 5 GPU OpenCL 14 016 10 979 13 334 Geekbench 5 GPU Vulcan 14 461 14 252 13 088 Geekbench 4 CPU Single Core 5 319 4 686 BSOD Geekbench 4 CPU Multi Core 26 381 23 613 BSOD Geekbench 4 GPU OpenCL 49 134 37 438 BSOD PC Mark 10 3 967 4 611 5 024 PC Mark 10 Express 3 824 3 747 3 621 PC Mark 10 Extended 3 868 4 479 3 852 3D Mark (Time Spy) 1 418 1 169 1 399 Cinebench R23 Single Core 1 136 1 165 1 149 Cinebench R23 Multi Core 7 345 6 101 5 931 CPU-Z Single Core 516 neměřeno 515 CPU-Z Multi Core 3 864 neměřeno 3 336

V systému lze spustit hromadu aplikací najednou, aniž by nějak výrazně trpěla jeho plynulost. Čas od času se mi ale zdálo, že je celé prostředí gumové – kurzor jako by se zpožďoval za pohybem prstu po touchpadu a i spouštění aplikaci a doprovodné animace mi přišly pomalejší. Naštěstí se tento jev nevyskytoval nijak často, většinou při zaplnění RAM, což při 8 gigabajtech nebyl až takový problém.

Grafický výkon postačí na hraní starších a méně náročných her, u složitějších titulů už nutno sahat ke snižování rozlišení a stahování detailů na minimum – u Red Dead Redemption 2 snímkovací frekvence padala pod 20 fps, naopak GTA V bylo bez obtíží hratelné i na střední detaily. Náruživým hráčům může pomoci připojit si skrze rozhraní Thunderbolt 4 externí grafiku, ale nejde o levnou záležitost.

Mile mě překvapilo chlazení počítače – i když se uvnitř nachází ventilátor, nevzpomínám si, že bych jej při práci slyšel. Mírným ševelením o sobě dal vědět pouze při benchmarcích a hraní her, ale musel jsem se na něj hodně soustředit. Přitom o nějakém přehřívání nemůže být ani řeč, namísto něj počítač raději sníží výkon.

Špatný výkon nepodávalo ani nainstalované SSD od Samsungu, jehož rychlost se oproti minulé generaci zvedla víc než o polovinu. Z původní kapacity 236 GB bylo po prvním spuštění volných 182 GB, což je pro běžného uživatele konečná hodnota – slot na paměťové karty za účelem levného rozšíření úložiště tu nenajdete.

Pokud ale přeci jen po pár letech používání zatoužíte po větším prostoru, řešení existuje – osazené SSD totiž jde vyměnit. Microsoft sice tvrdí, že se jedná pouze o záležitost pro servis, nicméně celý proces není zase tak náročný – stačí pod gumovými nožičkami na spodní straně odstranit pár šroubků a uvnitř vyměnit M.2 kartu za jinou. Jen si musíte obstarat kratší verzi 2230 s délkou 30 mm a poté uplatit nějaké zkušenosti při instalaci systému. RAM vyměnit nelze, je napájená přímo na základní desce.

Portová výbava: vše, co potřebujete

Na těle se nachází stejné 4 konektory jako u předchůdce:

1× USB-A (USB 3.1)

1× USB-C (USB 4.0/Thunderbolt 4)

1× 3,5mm sluchátkový port

1× Surface Connect

Jedná se o poměrně univerzální sestavu, která počítá jak s moderním USB-C příslušenstvím, tak běžnými flash disky. Zamrzí snad jen absence HDMI. Dokoupit si přímo od Microsoftu můžete řešení nazvané Surface Dock. Stojí sice něco málo přes 6 tisíc korun, ovšem dokáže počítač napájet a zároveň z něj vyvést hromadu portů včetně ethernetu. Ani za takovou částku ovšem nezískáte HDMI, natož čtečku paměťových karet.

Co se týče bezdrátových sítí, můžete spoléhat na Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. V prvním případě se jedná oproti Surface Pro 9 o ústupek, neboť jmenovaný tablet zvládá modernější Wi-Fi 6E. Jeho potenciál ale nedokáže drtivá většina současných routerů využít, ostatně ani standard Wi-Fi 6 zatím není příliš rozšířen. Já jsem s citlivostí ani stabilitou Wi-Fi u Surface Laptopu neměl žádné problémy, na domácí síti v pásmu 5 GHz se mi podařilo při stahování naměřit rychlost přes 300 Mb/s.

Baterie a výdrž: návykové magnetické nabíjení

Když jsem počítač vybalil z krabičky, nabil jej a začal používat, zděsilo mě, jak rychle šla procenta dolů. Za dvě hodiny bylo po všem. Už jsem byl připraven se rozepsat o tom, jak je výdrž baterie mizerná, ale s každým dalším nabitím se situace zlepšovala. Možná ještě probíhaly nějaké nastavovací procesy na pozadí, možná si systém teprve ohmatával mé návyky, každopádně po měsíci používání mohu s klidem prohlásit, že výdrž je ve skutečnosti docela slušná.

S maximálním jasem jsem při své běžné práci s otevřeným prohlížečem Chrome, textovým editorem Word a několika aplikacemi na pozadí (OneNote, Messenger, Teams, WhatsApp, Twitter, Nextgen Reader) dosáhl průměrné výdrže 7–8 hodin. Přehrávání lokálně uloženého Full HD videa při ztlumeném jasu na 50 procent s poloviční hlasitostí skončilo po 13 hodinách. Není to sice deklarovaných „až 18 hodin“, ovšem i tak se jedná o slušný nadprůměr. Svůj díl na tom jistě nese to, že displej nehýří zvlášť vysokým rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí.

K nabíjení slouží přiložená 65wattová nabíječka, se kterou celý proces zabere necelé dvě hodiny. Nabíjení obstarává magnetický konektor Surface Connect, na kterém jsem se stal za roky používání závislý – je vyladěný přesně tak, aby při zaškobrtnutí o kabel došlo k jeho odpojení. Zopakuji tedy to, co už jsem v recenzích napsal mnohokrát – chci, aby se Surface Connect stal nabíjecím standardem všech notebooků světa. A to jsem přitom velký fanoušek USB-C, kterým jde mimochodem nabíjet také.

Na cihličce adaptéru se tradičně nachází i dodatečný USB-A port pro nabíjení dalších zařízení, například mobilního telefonu. Jeho maximální výkon je bohužel omezen na 5 wattů. Zde už by to chtělo výměnu za modernější a výkonnější USB-C.

Webkamera s Windows Hello

V širokém horním rámečku displeje najdete nejen klasickou webkameru, ale také infračervenou kameru podporující funkci Windows Hello pro biometrické ověření uživatele na základě 3D skenu jeho obličeje. S fungováním tohoto systému jsem neměl žádné problémy, vždy jsem byl rozpoznán takřka okamžitě a nevadily ani zhoršené světelné podmínky. Pro každý účet jde nastavit jiný obličej, ovšem nelze přiřadit dva obličeje k jednomu účtu.

Webkamera disponuje pouze HD rozlišením, takže se nedají čekat oslňující detaily. Na druhou stranu: díky nízkému rozlišení mají jednotlivé pixely použitého snímače větší velikost, což se pozitivně odráží na jejich schopnosti zachytávat světlo – i v opravdu špatných světelných podmínkách je tak váš obličej zřetelný, byť lehce zastřený šumem.

Windows 11 v čisté podobě

Jak jste asi pochopili z mé nedávné recenze Surface Pro 9, nejsem velkým fanouškem Windows 11. Důvodů mám spoustu, především mi vadí ale samotný princip, že se jedná pouze o přemalované a ochuzené „Desítky“ s vyššími hardwarovými nároky.

Na běžném počítači naštěstí není práce s Windows 11 taková katastrofa jako na tabletu. Ano, pořád zde straší ochuzený hlavní panel, hloupý kalendář u hodin, dvě úrovně kontextového menu na ploše nebo oddělené notifikační centrum od rychlých přepínačů, na druhou stranu mají „Jedenáctky“ několik zajímavých vylepšení, které výše uvedené nedostatky alespoň částečně vyrovnávají.

Introducing Windows 11

Watch this video on YouTube

O dokonalých možnostech nastavit si touchpad už jsem hovořil, nyní ještě zmíním šikovný nástroj Snap Assist pro rozmístění oken nebo panelové rozhraní u Průzkumníka. K nové nabídce Start zaujímám v tomto případě zcela neutrální postoj – na tabletu mi skutečně hodně chybí dlaždice, na „obyčejném“ počítači se bez nich obejdu. Koneckonců se do Startu stejně málokdy podívám – většinou jej pouze otevřu, napíšu první tři písmena požadované aplikace a stisknu Enter. Z tohoto důvodu jako první z Hlavního panelu odepínám tlačítko lupy (a také Widgetů, Teams pro osobní použití a multitaskingu).

Na Surfacech mám rád, že na nich Windows běží v čisté podobě. Nenajdete na nich žádné duplicitní miniaplikace pro správu Wi-Fi nebo baterie – o vše se zde stará systém sám. Ještě bych propříště poprosil nepředinstalovávat aplikace Spotify, Instagram, TikTok, Disney+ nebo Amazon Prime Video. Kdybych je někdy v budoucnu používal, umím si je najít v Microsoft Store sám.

Windows 11 tady běží vcelku spolehlivě, jen to nesmíte přehnat se zaplněním RAM, kdy se pak celý systém lehce zpomalí. A také jsem doteď nepochopil onu modrou obrazovku smrti při pokusu o spuštění benchmarku Geekbench 4. U žádné jiné aplikace se mi to naštěstí nestalo.

Závěr: solidní notebook s orámovaným displejem

Microsoft nevymýšlel nic nového – prostě dovnitř předchozí generace nasadil nový procesor a změnil číslovku na konci názvu. Na tom není nic špatného, koneckonců Apple udělal u nedávno představených MacBooků Pro prakticky to samé. Jenže v případě firmy z Cupertina to bylo teprve podruhé, zatímco Microsoft už nám nabízí stejný design popáté v řadě. Nejvíce je to vidět na displeji, který jednak obklopují poměrně široké rámečky, navíc by si zasloužil vyšší obnovovací frekvenci a lepší antireflexní úpravu.

Na zbytku se naštěstí zub času tolik neprojevil – design je stále perfektní, rozměry a hmotnost přijatelné, klávesnice znamenitá, touchpad taktéž a portová výbava dostačující. K tomu si můžeme přičíst všechny „Surface“ bonusy jako dobře fungující Windows Hello kameru, magnetické nabíjení, alcantarové dlaňové opěrky klávesnice nebo čistý operační systém.

Notebook zkrátka dokazuje, že se Microsoftu podařilo hned napoprvé trefit do černého. Když se podívám na to, co redmondští provedli s řadami Surface Pro a Surface Book (R.I.P.), je možná dobře, že Laptop zůstává tím starým dobrým notebookem bez zbytečných inovací pro inovace. To ovšem také znamená, že pokud jste majitelem některé z předchozích generací a stále vám dostačuje výkon, mnoho důvodů k upgradu nenajdete.

Pokud vás Surface Laptop 5 zaujal, připravte si minimálně 30 tisíc korun, kolik stojí testovaná konfigurace s Intel Core i5, 8 GB RAM a 256GB SSD. Vyšší varianta s Core i5, 16 GB RAM a 512GB SSD už přijde na 44,5 tisíc. Pokud byste chtěli ušetřit, dá se aktuálně výhodně koupit Surface Laptop 4 – vybrané e-shopy jej nabízejí za méně než 25 tisíc korun, a to navíc s 512GB úložištěm. I vzhledem k malému mezigeneračnímu výkonnostnímu rozdílu představuje výrazně lepší nabídku. Nutno totiž brát v potaz, že v cenové hladině nad 30 tisíc korun už operuje Apple s MacBooky Air, které díky ARMové architektuře nabízejí vyšší výkon i lepší výdrž a pak také kvalitnější displeje.

Surface Laptop 5 8.4 Design a zpracování 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Výkon a optimalizace 8.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Displej 6.5/10

















Konektivita 8.5/10

















Klady elegantní design a precizní konstrukce

skvělá klávesnice a touchpad

přihlašování obličejem

magnetické nabíjení

solidní výdrž

Thunderbolt 4 Zápory 60hz displej s širokými rámečky

chybí slot na paměťovou kartu

velké příplatky za větší paměť

klávesnice nemá české popisky

neprodává se s procesory AMD Koupit Surface Laptop 5