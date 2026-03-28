Konec jedné éry! Legendární Mac Pro po dvaceti letech končí a náhrada neexistuje

- Apple právě ukončil jednu velkou, takřka dvacet let trvající éru
- Stolní počítač Mac Pro končí, zcela bez náhrady a nástupce
- Pokud o něj máte zájem, musíte se spolehnout na skladové zásoby externích prodejců
Legendární Mac Pro patřil v hierarchii Applu na samotný vrchol, a to jak výkonnostně, tak cenově. Jednalo se o ryze profesionální přístroj určený pro ty nejnáročnější uživatele, kteří typicky pracují s grafikou, střihem, 3D modelací a podobně. Mezi jeho přednosti patřila také vysoká míra modularity a přizpůsobení. Tomu je ale nyní konec, Mac Pro končí, a to zcela bez náhrady.
Nejdražší počítač v dějinách Applu končí
Konec této dvacetileté éry ohlásil kalifornský gigant velmi svérázným způsobem a tento ikonický stroj zkrátka smazal ze svého webu. Pokud jste tedy po tomto extrémně výkonném stroji pokukovali, přes web Applu ho již nezakoupíte a budete se muset spolehnout na doprodej skladových zásob u autorizovaných prodejců.
Vyřazení této legendy z nabídky bohužel neznamená, že by na jeho místo dorazil nástupce a kalifornský gigant již potvrdil, že se nic takového neplánuje. Mac Pro se za těch dvacet let na trhu výrazně proměňoval a prošel si čtyřmi důležitými fázemi. Ceny byly často až absurdně vysoké a kdo chtěl od Applu to nejlepší, nesměl se bát sáhnout hluboko do peněženky.
Počítač za milion?
Mac Pro byl vždy pořádně drahý počítač, a to hned z několika důvodů. Nabízel opravdu nekompromisní hardwarovou výbavu v kombinaci s rozsáhlými možnostmi rozšíření – nebyl problém dopřát si operační paměť 192 GB RAM, nebo vnitřní úložiště o velikosti 8 TB formou SSD disků. Cena se v tomto případě pohybovala okolo 300 tisíc korun.
To platí pro poslední generaci, která dorazila v roce 2023 a jejíž hlavní novinkou byl přechod na procesory Apple M. To je ale pořád slabá káva proti předchozí generaci z let 2019 až 2023. Tu poháněly procesory Intel Xeon a vrcholná konfigurace mohla mít až 1,5 TB RAM (to není překlep) a dvě grafické karty Radeon Pro Vega II Duo. Cena? 52 tisíc dolarů, tedy 1,3 milionu korun.
Novým vrcholem se stává Mac Studio
Po odchodu Macu Pro do křemíkového nebe se stává vrcholným stolním počítačem s nakousnutým jablíčkem ve znaku model Mac Studio. Apple ho upřednostnil namísto toho, aby vylepšil Mac Pro. Ten se totiž prodával stále s čipem M2 a kalifornský gigant měl dvě možnosti – buď ho upgradovat na nové procesory, nebo ho vyřadit a soustředit se na model Studio.
Vyhrála druhá možnost a vlastně to není ani tak velkým překvapením. Konec tohoto počítače visel ve vzduchu delší dobu a naznačovalo to hlavně minimum inovací, které se mu od vstupu na trh v roce 2023 (poslední generace) dostalo. Aktuálně má tedy Apple v nabídce šest počítačů, a to tři laptopy MacBook (Pro, Air a Neo) a tři klasické modely (Mac Studio, iMac a Mac mini).