Apple Mapy chystají velkou změnu, příliš nadšeni z ní ale nebudete

- Mapy od Applu dostanou v letošním roce reklamy
- Ty budou fungovat podobně, jako v případě konkurence od Googlu
- První uživatelé by je měli vidět už v létě
Když dojde na mapové podklady, patří v Česku mezi ty nejoblíbenější bezesporu Google Mapy a také řešení od tuzemského Seznamu. Ve světě nicméně s gigantem z Mountain View soupeří Apple se svou mapovou aplikací, které se již podařilo setřást nelichotivou pověst, jež si vysloužila v době svého uvedení a za což se také omluvil samotný Tim Cook. I přes řadu vylepšení, které Apple představil a ze kterých se mohou uživatelé radovat, se nyní chystá novinka, jež patrně potěší jen málokoho.
Reklamy míří do mapových podkladů od Applu
Řeč je pochopitelně o reklamách. Podle dostupných informací se o zavedení reklamních sdělení do Apple Map zvažuje již delší dobu, ale nyní se zdá, že je jejich integrace už na spadnutí. Mark Gurman z agentury Bloomberg uvádí, že Apple se chystá oznámit zavedení reklam do aplikace od Applu již tento měsíc. „Společnost Apple se chystá zavést reklamy do své aplikace Mapy, což je součástí širšího úsilí o zvýšení příjmů ze služeb. Podle osob obeznámených s touto záležitostí by k oznámení mohlo dojít již tento měsíc,“ uvádí Gurman.
Zdá se, že reklamy v Apple Mapách budou fungovat podobně jako reklamy ve vyhledávání v App Store. Namísto sponzorovaných pozic zaměřených na instalaci aplikací však můžeme očekávat, že výsledky vyhledávání v Apple Mapách budou zahrnovat sponzorované firmy. Gurman uvádí, že systém bude fungovat podobně jako v případě Google Map, a to tak, že umožní malým podnikům a značkám ucházet se o reklamní pozice na základě vyhledávacích dotazů, což je způsob, jak zvýšit příjmy ze služeb.
Gurman dodává, že reklama v Apple Mapách se začne objevovat již letos v létě na iPhonech, dalších zařízeních a také ve webové verzi. Již dříve došlo v rámci iOS 26 k vítané aktualizaci Apple Map o nové funkce. Mezi ně patří preferované trasy pro navigaci, funkce navštívená místa pro automatické zaznamenávání míst, kde jste byli, a vyhledávání v přirozeném jazyce s využitím Apple Intelligence.