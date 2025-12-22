Apple Mapy v tichosti přišly o oblíbenou funkci, změna zasáhla i Česko

- Apple Mapy mnoho trumfů oproti konkurenci nenabízí
- O jeden z nich nyní v tichosti přišly
- Jedná se o funkci leteckých prohlídek vybraných měst Flyover
Pokud jde o mapové podklady, v tuzemsku největší masa uživatelů pravidelně vsází na řešení od Googlu, případně od českého Seznamu. Ostatně není divu, neboť se jedná o ty nejaktuálnější a nejpřesnější mapy na našem trhu. O slovo se ale stále častěji hlásí i ten třetí vzadu, kterým jsou Apple Mapy. Ty už dávno nejsou tak špatné, jako tomu bylo při jejich uvedení, nicméně v některých oblastech stále zaostávají. Na druhou stranu občas přijdou s funkcí, která překvapivě stojí za to.
Apple Mapy přichází o zajímavou funkci
Jednou z nich je i funkce s názvem Flyover, která v případě vybraných měst spustila krátkou leteckou prohlídku těch největších památek v daném městě. To návštěvníkům umožňovalo rychle se zorientovat na neznámém místě a rychle zjistit, co stojí za to vidět. Výhodou bylo, že Apple nezapomněl ani na Česko, a i v našich končinách jste si mohli v některých městech, jako je Praha či Brno, podívat, co nesmíte minout. Nyní už Apple Mapy funkci letecké prohlídky, která uživatelům poskytovala automatické prohlídky významných památek ve velkých městech, nenabízí. Možnost prohlídky Flyover byla zřejmě zrušena při spuštění iOS 26, ale její odstranění zůstalo téměř bez povšimnutí.
Prohlídky měst pomocí Flyover byly zavedeny v roce 2014 s iOS 8 a OS X Yosemite a využívají dostupné snímky k vytvoření letecké prohlídky. Většina měst se snímky Flyover podporovala i funkci prohlídky, ale pravděpodobně nebyla často využívána, o čemž svědčí i relativně tiché ukončení podpory ze strany Applu, které si mnoho lidí nevšimlo. Samotné snímky Flyover ovšem odstraněny nebyly a více než 350 měst má i nadále 3D snímky, které z ptačí perspektivy zdůrazňují památky, parky, důležité budovy a další zajímavosti.
Apple používá snímky pořízené malými letadly vojenské třídy, která pro Flyover vytvořila podrobné mapy budov. Tato funkce není v některých oblastech k dispozici z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti, Česko ale mezi ně nepatří. Prohlídky měst Flyover byly dříve přístupné klepnutím na ikonu Flyover při vyhledávání města, ale tato možnost byla nyní odstraněna.