TOPlist

Apple Mapy v tichosti přišly o oblíbenou funkci, změna zasáhla i Česko

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 12. 12:00
1
Muž držící chytrý telefon s aplikací Apple Maps (Ilustrační obrázek)
  • Apple Mapy mnoho trumfů oproti konkurenci nenabízí
  • O jeden z nich nyní v tichosti přišly
  • Jedná se o funkci leteckých prohlídek vybraných měst Flyover

Pokud jde o mapové podklady, v tuzemsku největší masa uživatelů pravidelně vsází na řešení od Googlu, případně od českého Seznamu. Ostatně není divu, neboť se jedná o ty nejaktuálnější a nejpřesnější mapy na našem trhu. O slovo se ale stále častěji hlásí i ten třetí vzadu, kterým jsou Apple Mapy. Ty už dávno nejsou tak špatné, jako tomu bylo při jejich uvedení, nicméně v některých oblastech stále zaostávají. Na druhou stranu občas přijdou s funkcí, která překvapivě stojí za to.

Apple Mapy přichází o zajímavou funkci

Jednou z nich je i funkce s názvem Flyover, která v případě vybraných měst spustila krátkou leteckou prohlídku těch největších památek v daném městě. To návštěvníkům umožňovalo rychle se zorientovat na neznámém místě a rychle zjistit, co stojí za to vidět. Výhodou bylo, že Apple nezapomněl ani na Česko, a i v našich končinách jste si mohli v některých městech, jako je Praha či Brno, podívat, co nesmíte minout. Nyní už Apple Mapy funkci letecké prohlídky, která uživatelům poskytovala automatické prohlídky významných památek ve velkých městech, nenabízí. Možnost prohlídky Flyover byla zřejmě zrušena při spuštění iOS 26, ale její odstranění zůstalo téměř bez povšimnutí.

Prohlídky měst pomocí Flyover byly zavedeny v roce 2014 s iOS 8 a OS X Yosemite a využívají dostupné snímky k vytvoření letecké prohlídky. Většina měst se snímky Flyover podporovala i funkci prohlídky, ale pravděpodobně nebyla často využívána, o čemž svědčí i relativně tiché ukončení podpory ze strany Applu, které si mnoho lidí nevšimlo. Samotné snímky Flyover ovšem odstraněny nebyly a více než 350 měst má i nadále 3D snímky, které z ptačí perspektivy zdůrazňují památky, parky, důležité budovy a další zajímavosti.



člověk držící iphone a používající aplikaci apple maps



Nepřehlédněte

Apple vylepšuje své mapy pro Česko. Radost budou mít hlavně cyklisti

Apple používá snímky pořízené malými letadly vojenské třídy, která pro Flyover vytvořila podrobné mapy budov. Tato funkce není v některých oblastech k dispozici z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti, Česko ale mezi ně nepatří. Prohlídky měst Flyover byly dříve přístupné klepnutím na ikonu Flyover při vyhledávání města, ale tato možnost byla nyní odstraněna.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Notebook Macbook Air M4
Apple zjednodušil výměnu baterie u MacBooku Pro s M5, oprava už není noční můrou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
GOG výprodej
Zaklínač i Divinity za pár kaček a DRM free! Výprodej na GOGu je v plném proudu
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 7:30
0
Playstation 5 s ovladačem Dualsense
PlayStation za cenu pizzy? PS5 můžete mít jen za 209 Kč měsíčně
PR článek
PR článek PR článek 7:00
Osvědčí se potenciál virtuálních spřáhel, nebo upadnou v zapomnění?
Revoluce na železnici? Virtuální spřáhla umožní vlakům jezdit těsně za sebou
Josef Novák
Josef Novák J. Novák včera 20:00
5

Kapitoly článku