Nejvýkonnější Mac Pro vyjde na 344 tisíc. Verze s Intelem stála 1,6 milionu

Nejvýkonnější počítač od Applu stojí 343 990 korun

Varianta s procesory Intel stála v nejvyšší výbavě téměř 5× tolik

Apple zatím nenabízí žádné rozšiřující moduly

Apple včera na vývojářské konferenci WWDC představil dlouho očekávaný počítač Mac Pro, čímž dokončil přechod svých počítačů z procesorů Intel na vlastní platformu Apple Silicon. Mac Pro je stroj pro profesionální využití, od čehož se odvíjí i jeho cena startující na 199 990 korunách. U Applu jsme byli zvyklí, že tuto cenu za základní výbavu lze v konfigurátoru i několikrát znásobit, ovšem u nového Macu Pro jsou přípatky až překvapivě nízké. Na kolik přijde nejvyšší konfigurace?

Nový Mac Pro v plné palbě? Oproti verzi s Intelem stojí necelou pětinu

Pokud si od Applu koupíte základní verzi Macu Pro, dostanete počítač s čipsetem Apple M2 Ultra s 24jádrovým procesorem, 60jádrovou grafickou jednotkou, 32jádrovým neurálním koprocesorem, 64 GB sdílené paměti a 1TB SSD úložištěm. To už je samo o sobě slušná výbava, ovšem připlatit si ještě můžete za výkonnější grafický čip s 76jádry, za sdílenou paměť se souhrnnou kapacitou až 192 GB a za větší SSD s kapacitou 8TB – tento komplet vás vyjde na 343 990 korun.

Ano, není to málo peněz, na druhou stranu nejvyšší konfigurace Macu Pro s procesorem Intel přišla na (držte se) 1 643 390 korun. Pravda, tato sestava obsahovala 1,5 TB operační paměti, dvě externí grafické karty a akcelerátor Apple Afterburner – to v současnosti Apple k novému Macu Pro nenabízí. Nový Mac Pro by měl i bez těchto přídavků nabídnout vyšší výkon, a pokud by náhodou někdo potřeboval víc, bude si moci přikoupit rozšiřující příslušenství do PCI-e slotů. Bohužel v tuto chvíli Apple žádné nenabízí, připlatit si můžete maximálně za legendární kolečka za 12 tisíc korun (bez brzdy).

Pokud nicméně nemáte v plánu Mac Pro rozšiřovat dalšími kartami, je možné ušetřit zakoupením Macu Studio – ten totiž můžete mít ve stejné nejvyšší konfiguraci jako Mac Pro, přitom v plné palbě přijde na „pouhých“ 263 990 korun.