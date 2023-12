Kdy vyjde Nintendo Switch 2? Na internet unikl termín, který fanoušky potěší

Nástupce konzole Nintendo Swtich se možná dočkáme již brzy

Pravděpodobně se podřekli japonští vývojáři

Ti ze „strategických důvodů“ odložili svou hru na léto příštího roku

Herní konzole Nintendo Switch je tady s námi už hezkých pár let, konkrétně v březnu příštího roku jich bude už sedm. Za dobu její existence japonská společnost vydala několik revizí a taky dvě odnože, z nichž jedna přinesla OLED displej a ta druhá pro změnu snížila cenu výměnou za absenci možnosti připojení k televizi. Po čem ale fanoušci dlouho volají, je navýšení výkonu, který není ve srovnání s konkurencí bůhvíjaký a značně limituje herní vývojáře. Koncem letošního roku se nicméně začaly objevovat reálnější spekulace, že se již brzy dočkáme nástupce.

Swtich 2 by mohl dorazit už v létě

Ale kdy se tak stane? To je otázka za milion. Nyní to ale vypadá, že japonští vývojáři ze studia Level-5 se omylem prořekli a naznačili, kdy se nového Switche dočkáme. Ve svém živém streamu totiž oznámili, že jejich hra Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, která má vyjít na Nintendo Switch, se odkládá na léto příštího roku. Odložení hry není nikterak spektakulární záležitostí (pokud nejste fanoušky Fantasy Life), avšak mnohem zajímavější je vysvětlení, proč se k tomuto kroku odhodlali.

Když totiž dojde na odložení hry, většinou je na vině nedostatek času pro její dokončení. Vývojáři z Level-5 nicméně zmínili, že se rozhodli po konkrétní datum vydání, avšak ze „strategických důvodů“ uvádí pouze obecné období, kterým je právě léto 2024. V tomto období se také spekuluje o vydání nástupce Nintenda Switch, které by se podle leakera s přezdívkou SoldierDelta měl představit veřejnosti 24. září.

Z astronomického pohledu toto datum ještě spadá do léta, tudíž je na místě spekulace, že Level-5 se svou hrou vyčkává na představení nové konzole. Stále se jedná ovšem o poměrně divokou spekulaci, která může být více zbožným přáním fanoušků, než realitou. Nintendo Switch 2 si nicméně někteří již údajně mohli prohlédnout na veletrhu Gamescom, tudíž na nástupci se velmi pravděpodobně již usilovně pracuje.