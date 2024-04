Kdy vyjde iOS 18? Velký přehled všech důležitých termínů, které musíte znát

Otázka, která trápí mnoho fanoušků: kdy vyjde iOS 18?

Podle historických zkušeností vyjde v druhé polovině září

K představení dojde již za necelé dva měsíce, 10. června na akci WWDC

Za méně než 2 měsíce se přihlásí Tim Cook, pronese své ikonické „Good morning“ a odstartuje konferenci WWDC 2024. Úvodní slovo si bere přímo Apple a představí novinky týkající se jeho operačních systémů, ať už jde o iOS, watchOS, macOS, nebo nové visionOS. Pojďme si postupně probrat všechny nejdůležitější informace, které vedou od představení v červnu, až k předpokládanému vydání v září.

Představení iOS 18 se odehraje 10. června

Zde je nutné udělat velké upozornění – toto je totiž jediná veřejně dostupná oficiální informace, kterou k očekávané aktualizaci mobilního operačního systému víme. Apple již oficiálně oznámil, kdy se bude konat jeho vývojářská konference WWDC, a to je také každoročně termín odhalení nového iOS (mimo jiné, jak bylo uvedeno).

Stane se tak 10. června 2024. V tento termín bude mít Apple na eventu WWDC vlastní „show“, která k zahájení několikadenní konference tradičně patří. Zbývá rozklíčovat, v kolik hodin se tisková konference uskuteční. Lze však předpokládat večerní termín, nejpravděpodobněji vyznívá 19. hodina.

První vývojářská beta 10. června

S představením nových systémů se v posledních letech automaticky pojilo i vypuštění první vývojářské betaverze. Ta by – dle tradičních pravidel, které ale nelze garantovat – měla být všem vývojářům k dispozici hned po skončení tiskové konference, tedy ještě 10. června. Stáhnout si ji může pochopitelně každý, nelze to však doporučit, protože neveřejné betaverze bývají plné chyb, které je ještě třeba opravit.

První veřejná beta v první polovině července

První otevřená betaverze je určená pro širokou veřejnost, aby si mohli zákazníci vyzkoušet nové funkce před ostrým vydáním. Jak vypočítal server 9to5Mac, vydání veřejné bety obvykle následuje 4–5 týdnů po představení. Patřičně odladěnější a vychytanější verze by tak měla být dostupná nejpravděpodobněji v první polovině července.

Oficiální vydání iOS 18 v druhé polovině září

A u tradic ještě chvíli zůstaneme. Léto si zákazníci užijí s veřejnou betaverzí. V září však přichází pro Apple naprosto klíčová událost – představení nových iPhonů, jejichž integrální součástí bude právě nová verze iOS. Tady je ale problém v tom, že konkrétní data zatím ani nepoletují ve vzduchu.

Měsícem pro představení iPhonů je tradičně září, většinou druhý či třetí týden v tomto měsíci. Někteří leakeři se domnívají, že k odhalení rodiny iPhone 16 dojde někdy mezi 9. a 17. zářím. Vydání aktualizace iOS je pak úzce spjato se startem prodejů nových iPhonů. Velmi pravděpodobně tak iOS 18 vyjde v týdnu od 16. do 22. září.

Mějte však na paměti, že uvedené informace vycházejí ze spekulací, historických zkušeností a nejsou oficiální. S trochou nadsázky by se dalo prohlásit, že „takto to bylo před lety“, ale nikdo kromě Applu nedokáže říct, jak to bude letos.