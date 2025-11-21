Kdo vyhraje válku o A(G)I? Anonymní insideři sází na OpenAI, Anthropic a Google

- Anonymní průzkum insiderů odhalil zajímavý posun vnímání AI
- Honba za obecnou umělou inteligencí (AGI) přestává být zajímavá, ke slovu se dostává aktuální byznys
- Hlavními „výherci“ mají být OpenAI, Anthropic a Google, zatímco o Metě prý nepadlo ani slovo
Ve rychleném světě umělé inteligence, kde se prakticky každý měsíc objevují nové modely a miliardové investice, je předpovídání budoucnosti téměř nemožné. Přesto existují signály, které nám mohou napovědět, kam se rapidní vývoj ubírá. Jeden takový pohled do zákulisí nabídla nedávná konference Cerebral Valley v San Franciscu, kde proběhl anonymní průzkum mezi více než 300 zakladateli AI firem, investory a inženýry.
Ochlazení optimismu a hledání reálné hodnoty
Průzkum se tedy dělal mezi lidmi, kteří tuto budoucnost aktivně tvoří. Jejich odpovědi, v kombinaci s pozorovatelnými trendy na trhu, nám vykreslují zajímavý obraz plný paradoxů, tichých změn a rodících se titánů.
Anonymní průzkum ze Cerebral Valley odhalil velice zajímavý, byť trochu předvídatelný posun v náladě celého odvětví. Pryč je bezbřehá euforie a diskuze o brzkém příchodu obecné umělé inteligence (AGI), která revolučně změní všechno od marketingu přes vývoj až po zdravotnictví.
Místo toho se ke slovu víc a víc dostává pragmatismus a soustředění na udržitelný byznys. To se dalo v kontextu neskutečných částek, které kolem AI firem létají tam a zpátky, tak trochu předvídat. Raději miliardy v hrsti než mytické AGI na střeše.
Jedním z nejvýmluvnějších údajů je predikce ročních příjmů OpenAI na konci roku 2026. Medián odpovědí se ustálil na pouhých 30 miliardách dolarů. To je sice astronomické číslo, ale s ohledem na očekávaných 20 miliard pro letošní rok to naznačuje, že i ti největší optimisté očekávají výrazné zpomalení exponenciálního růstu. A „pouhých“ proto, že OpenAI se de facto zavázala utratit až 1,4 bilionu dolarů v následujících letech – a je velká otázka, jestli se na taková čísla zvládne vůbec vyškrábat. Inu zdá se, že rozjuchaná éra, kdy každý nový model automaticky znamenal zdvojnásobení příjmů, je u konce.
Ještě zajímavější je pohled na investiční preference. Na otázku, do které soukromé technologické společnosti by dnes účastníci konference investovali své peníze, nejčastěji jmenovali Anthropic, až za ním následovalo OpenAI. To jen podtrhuje rostoucí reputaci Anthropicu jako firmy zaměřené na bezpečnost, robustnost a kvalitu, což rezonuje u odborné veřejnosti, která možná začíná být unavená z nezodpovědného přístupu „hlavně rychle a klidně, ať se to rozbije“. Ostatně nekonečné žaloby směřované především k OpenAI, nebo jejich patálie se Sorou, nejsou jen unavující a kontroverzní, ale potenciálně až existenční (viz žaloba třeba od The New York Times).
Paradoxně se ale právě OpenAI objevila nejen na seznamu nejžádanějších investic, ale také na druhém místě v seznamu firem, na jejichž pád by si účastníci vsadili. To ukazuje na hlubokou polarizaci názorů na lídra trhu. Část expertů stále věří v dominanci OpenAI, zatímco jiní jsou skeptičtí ohledně její dlouhodobé udržitelnosti a schopnosti obhájit svou masivní valuaci.
Celkově se zdá, že se pozornost odvětví přesouvá od honby za jakýmsi těžko definovatelným AGI, jejíž příchod je nyní odhadován spíše na rok 2030, k budování reálných a profitabilních produktů. Éra hypu tak nejspíš pomalu ale jistě končí a začíná souboj o skutečnou tržní hodnotu.
Kdo ovládne příští dekádu?
Data z průzkumu nám poskytují pevný základ pro predikce, ale skutečný příběh se odehraje v dynamice mezi hlavními hráči. Na základě všemožných signálů a obecného vývoje trhu se dá blízká budoucnost docela dobře nastínit, byť je jasné, že i tady lze očekávat nejedno překvapení.
Anthropic si buduje pozici „Applu“ ve světě AI. Jeho modely jsou vnímány jako prémiové, bezpečné a eticky zodpovědné. Průzkum potvrdil, že pro „chytré peníze“ je to momentálně nejatraktivnější sázka. Společnost pravděpodobně nikdy nebude usilovat o masovou dominanci ve stylu OpenAI nebo Googlu. Místo toho se zaměří na high-end trh. Tedy na velké korporace, finanční instituce, zdravotnictví. Sektory, kde je spolehlivost a bezpečnost na prvním místě.
Její cesta ale bude nesmírně náročná. Udržet si nezávislost v tak kapitálově náročném odvětví je téměř nemožné. Je proto vysoce pravděpodobné, že Anthropic čeká akvizice nebo strategické spojení. Mohl by se také stát AI divizí některé z velkých technologických firem, která si chce koupit nejen špičkovou technologii, ale i reputaci a tým expertů. Amazon nebo Apple se jeví jako logičtí kandidáti. Ostatně právě do Anthropicu dlouhodobě investuje obrovské peníze jak Amazon, tak třeba i Google. Anthropic tak sice poroste, ale jeho osudem je spíše stát se klíčovou součástí většího ekosystému či úzce specializovaným řešením než samostatným masovým a masově univerzálním hráčem. Na to je například na rozdíl od Googlu příliš izolovaný a oproti OpenAI ani zdaleka ne tak populární.
OpenAI tak je a ještě nějakou dobu bude na špičce (nebo kolem špičky), co se týče výkonu modelů – to ostatně předpovídají i účastníci průzkumu, kteří očekávají model od OpenAI na vrcholu žebříčků i na konci roku 2026. Společnost ale čelí obrovskému tlaku. Její valuace je postavená na očekávání pokračujícího explozivního růstu, který se ale, jak už nějakou dobu naznačují data, rychle zpomaluje. Náklady na vývoj a provoz modelů jsou astronomické a příjmy z předplatného ChatGPT Plus a API přístupu zjevně nestačí k dlouhodobé udržitelnosti.
OpenAI tak bude donuceno agresivněji monetizovat. Prvním krokem budou hlubší a dražší partnerství s korporacemi. Dalším, téměř nevyhnutelným krokem bude zavedení nějaké formy reklamy. Představte si sponzorované odpovědi v ChatGPT nebo personalizované nabídky integrované do konverzací. Plus tradiční procenta z prodejů zboží skrze ChatGPT. Pro miliony uživatelů bezplatné verze se stane reklama cenou za přístup k pokročilé technologii. Tedy formát, na který jsou masy třeba díky Googlu dlouhodobě zvyklé. Firma bude muset vytěžit svou obrovskou uživatelskou základnu jakýmkoliv možným způsobem, což může paradoxně oslabit její prémiovou image a otevřít dveře konkurentům.
Zatímco OpenAI a Anthropic bojují o titul nejlepšího samostatného modelu, Google hraje zcela jinou, delší a potenciálně mnohem výnosnější hru. Průzkum sice řadí Gemini až na třetí místo v predikci top modelů ke konci příštího roku, ale to je pohled zaměřený pouze na hrubý výkon v jednom benchmarku. Skutečná síla Googlu nespočívá v jednom modelu, ale v jeho bezkonkurenčním ekosystému.
Gemini je už dnes integrované do Androidu, Vyhledávání, Workspace, Cloudu a spousty dalších produktů s miliardami uživatelů. S příchodem Gemini 3 se tento náskok v integraci ještě prohloubí. Google má navíc v portfoliu řadu dalších AI projektů a experimentů. Klíčový moment nastane v příštích dvou letech, kdy můžeme očekávat, že firma začne tyto roztříštěné iniciativy sjednocovat do koherentního celku.
Až bude AI od Googlu nativně a neviditelně fungovat ve vašem telefonu (ať už bude postavený na Androidu, či iOS, viz blížící se Siri postavená na Gemini), emailu, dokumentech i autě, přestane být důležité, který model je o pár procent lepší v jednom benchmarku. Důležitá bude užitečnost a bezproblémová integrace. Google má trpělivost, data a distribuční kanály, aby svoji vizi realizoval a stal se tak sice možná tichým, ale absolutním vítězem této války.
Vítězů bude víc
Navzdory předpovědím o dominanci jednoho hráče je nejpravděpodobnějším scénářem pluralitní trh, podobný tomu, jaký známe u operačních systémů, prohlížečů nebo sociálních sítí. Nebude tu jeden absolutní vítěz, ale několik klíčových hráčů s různými strategiemi.
Google se pravděpodobně stane dominantní silou díky své ekosystémové strategii, podobně jako Microsoft s Windows v 90. letech nebo Google s Androidem a Chrome v minulé dekádě. OpenAI si udrží pozici silného inovátora a prémiové značky, ale bude muset bojovat s tlakem na komercializaci a obhajobu své valuace.
Anthropic (nebo jeho nástupce v rámci větší firmy) bude představovat kvalitativní alternativu pro specifické trhy. Vedle nich bude existovat zdravý ekosystém open-source modelů (jako je Llama od Mety), které budou hrát roli „Linuxu“ světa AI – flexibilní, komunitou řízené, třeba i lokální a klíčové pro inovace mimo hlavní proud.
Tak jako tak nás čeká fascinující období, kdy se technologická zdatnost bude muset propojit s chytrým byznysem a reálnou užitečností. Hype pomalu odeznívá a na jeho místo nastupuje strategická bitva o budoucnost, ve které bude více než jeden vítěz. A ve které vyhrajeme hlavně my, z dravé konkurence těžící uživatelé.