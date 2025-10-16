Kabely, nabíječky i powerbanky: PanzerGlass představil novou značku Empower

- PanzerGlass na český trh uvádí příslušenství pod vlastní značkou Empower
- V nabídce najdete nabíječky, powerbanky i praktické USB kabely
Dánský výrobce ochranných prvků PanzerGlass představil novou značku Empower. Výrobce tím rozšířil již tak bohatou nabídku příslušenství pro mobilní telefony. Ochranné prvky všeho druhu nově doplní powerbanky, nabíječky a kabely s kvalitním zpracováním.
Nové produkty splňují všechny potřebné certifikace a nabízejí širokou podporu s různými značkami (Apple, Samsung, Xiaomi, Google, Huawei a další…). Výrobce tvrdí, že zároveň chrání nejen zákazníka, ale také jeho domácnost. Při výrobě byly použity například nehořlavé materiály, bezpečnostní prvky proti přehřátí, přepětí i podpětí.
Kabely, které se nezamotají
Do nabídky na český trh míří hned tři typy kabelů. Empower kabel (USB-C/USB-C) s nabíjecím výkonem 60 W, empower kabel (USB-C/USB-C) s nabíjecím s výkonem 240 W, empower kabel MFI (USB-C/Lightning a magnetický empower kabel (USB-C/USB-C) s výkonem 240 W.
60 W a 240 W kabel jsou dostupné v délkách 1,2 nebo 2 m. Navíc mají speciální provedení, díky kterému jsou nejen jemné na dotek, ale především se do sebe nezamotávají. Myslelo se také na odolnost. Kabel nabízí opletení a silikonové jádro. Testován byl až na 30 000 ohybů, což je v daném segmentu rozhodně nadstandardní číslo.
Díky praktickému pásku lze kabel jednoduše stáhnout pro přenos. Většina zmiňovaných atributů pak platí také pro USB-C/Lightning kabel s tím rozdílem, že je v nabídce pouze v délce 1,2 m s nabíjecím výkonem 60 W.
Magnetický kabel je k dispozici v délce 1,5 metru s nabíjecím výkonem 240 W. Oproti výše zmiňovaným novinkám jej odlišuje magnetické uchycení – kabel se sám spojí do úhledné spirály. Kabely jsou vyrobeny ze 100 % z recyklovaných materiálů, ceny startují na částce 449 Kč.
Nabíječky
Empower nabíječky jsou k dispozici ve verzích 30 W (1x USB-C), 35 W (1x USB-C a 1x USB-A), 40 W (2x USB-C) a 70 W (2x USB-C a 1x USB-A). Ve všech případech zajišťuje GaN technologie (nitrid gallitý) vyšší účinnost a nižší teploty. Všechny nabíječky mají reálnou kontrolu teploty, která je až o 10 °C níže, než jsou mezinárodní standardy. Nechybí zde ochrana proti přehřátí, což nabíječce prodlužuje životnost.
V případě nabíječek s více porty se výkon inteligentně rozděluje mezi jednotlivá zařízení a třeba s 70W variantou není problém nabíjet souběžně MacBook Air a iPhone. Základní 30W model startuje na 499 Kč.
Powerbanky
Tenká magnetická powerbanka empower s tloušťkou 8,6 mm disponuje kapacitou 5000 mAh a výkonem 15 W přes Qi2 a 20 W přes USB‑C. Je navíc k dispozici ve dvou variantách – bez stojánku a s otočným stojánkem, což se může hodit třeba při sledování seriálů v letadle. Cena je 1 469 Kč.
V nabídce nechybí ani 10 000mAh verze s tloušťkou 14,3 mm, která stojí 1 849 Kč. Powerbanky jsou vyrobeny z recyklovaného hliníku a zákazníci je obdrží v ekologických baleních bez plastů.
V případě, že si koupíte více produktů od PanzerGlass či Empower, můžete získat až 10% slevu na celkovou hodnotu objednávky.