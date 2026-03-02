Jsou to ještě sluchátka? TCL CrystalClip ve Swarovski připomínají spíše šperk

- Čínské TCL v Barceloě představilo otevřená sluchátka CrystalClip
- Ta zaujmou mimo jiné svou Swarovski edicí zaměřenou na ženy
- Cena se pohybuje okolo 3 700 Kč, nicméně v Česku se zřejmě prodávat nebudou
Bezdrátová sluchátka jsou běžnou součástí našich životů, nicméně většina z nich vypadá zkrátka jako běžná sluchátka – žádný velký designový zázrak. Čínská společnost TCL se ovšem rozhodla to změnit a na právě probíhajícím MWC představila sluchátka s názvem CrystalClip. Ta zaujmou nejen svou otevřenou konstrukcí, jež ocení především ti, kteří nechtějí mít kompletně ucpaný zvukovod, ale také designovým provedením, které přímo cílí na zástupkyně něžného pohlaví.
Sluchátka jako stylový doplněk
Samotná sluchátka jsou poměrně kompaktní, primárně plastová a váží pouze 5,5 gramů. O kvalitní zvukový přednes se stará dynamická jednotka s průměrem 10,8 milimetrů a nechybí ani dvojice mikrofonů MEMS. Podpora pro kodeky SBC a AAC je samozřejmostí, stejně jako Bluetooth 5.4 pro bezdrátovou konektivitu či podpora prostorového zvuku a zvýraznění basů. Přehrávanou hudbu můžete ovládat skrze dotyková gesta, odolnost je poté pouze podle standardu IPX4, ale stále lepší než nic.
Bez nabíjecího pouzdra se sluchátka CrystalClip pochopitelně neobejdou – pouzdro váží 38 gramů, dobíjí se skrze USB-C a výrazně prodlužuje výdrž sluchátek. Samotná sluchátka totiž disponují každé 45mAh baterií, pouzdro se poté může pochlubit 500mAh akumulátorem. Na jedno nabití by sluchátka měla hrát přibližně 8 hodin, společně s nabíjecím pouzdrem se pak výdrž prodlouží na zhruba 36 hodin. K dispozici je také rychlé nabíjení, jež zajistí 3 hodiny poslechu za pouhých 15 minut na nabíječce.
Samozřejmostí je podpora pro hlasové asistenty, jako jsou Siri, Google Gemini a Google Assistant a po připojení k telefonům TCL můžete využít také umělou inteligenci TCL AI. Dámy jistě ocení speciální edici ve spolupráci se Swarovski, která sluchátka CrystalClip promění v luxusní šperk, za který se rozhodně nebudou stydět.
Standardní verze sluchátek TCL CrystalClip bude v Evropě k dispozici za 79 eur (cca 1999 korun), zatímco Swarovski přijde zájemce na 149 eur (cca 3700 korun). K dispozici by sluchátka měla být ve druhém čtvrtletí letošního roku, nicméně o dostupnosti na českém trhu zatím nemáme informace.