Jiný kraj, jiný mobil: levnější dovoz může přinést úplně jinou výbavu

- Pod stejným názvem se prodávají telefony s odlišným procesorem, nabíjením i podporovanými funkcemi
- Americký iPhone 17 nepřijme plastovou SIM, varianta pro pevninskou Čínu zvládne rovnou dvě
- Levnější telefon ze zahraničí může mít jinou výbavu a po započtení dopravy a daní vyjít dráž
Při výběru telefonu obvykle řešíme kapacitu úložiště, barvu a cenu. Když v zahraničí objevíme stejný model levněji, vypadá to jako snadná úspora. Výrobce přece používá stejný název, telefon má stejně rozmístěné fotoaparáty na zádech a na reklamních obrázcích se tváří úplně stejně. Jenže právě země, pro kterou vznikl, může rozhodnout o vlastnostech, které od něj očekáváme.
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Výrobci přizpůsobují mobily místním sítím a službám, někdy ovšem vymění i samotný procesor. Výsledkem je několik odlišných přístrojů, které běžný zákazník zná pod jediným jménem. Zahraniční recenze se proto nemusí do posledního detailu vztahovat na kus, který máte v českém nákupním košíku.
Samsung vám podle adresy přidělí jiný čip
Galaxy S26 je snad nejvýmluvnější příklad. Americké provedení dostalo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, zatímco kusy z české distribuce používají Exynos 2600 od Samsungu. Rozdíl se týká také modelu S26+, kdežto S26 Ultra má na obou trzích Snapdragon. Kdo chce kompaktní Samsung s Qualcommem, nemůže si u českého S26 jednoduše připlatit za jinou konfiguraci.
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Přitom procesor ovlivňuje mnohem víc než číslo v benchmarku. Mění se výpočetní jádra i grafika, což se může projevit ve hrách, spotřebě a výdrži. Výsledky testu amerického S26 proto nelze automaticky připsat českému kusu. Ani stejná kapacita baterie nezaručuje stejnou výdrž.
To ještě neznamená, že je český S26 špatná koupě. V naší recenzi jsme ocenili vysoký výkon i lepší výdrž oproti předchozí generaci.
Stejný čip, ale jiná SIM a místní funkce
U iPhonu 17 zůstává napříč trhy čip A19. Rozdíl zjistíte už při pokusu vložit SIM kartu: americké provedení používá výhradně eSIM, takže fyzickou kartu nemáte kam zasunout. Česká varianta kombinuje nano-SIM s eSIM a podporuje také dvě aktivní eSIM. Slot chybí také u kusů pro Kanadu nebo Japonsko; provedení bez fyzické SIM tedy není zvláštností pouze amerického dovozu.
V pevninské Číně Apple naopak nabízí iPhone 17 pro dvě nano-SIM. Hongkong a Macao už do této skupiny u sedmnáctky nepatří: tamní provedení kombinuje fyzickou SIM s eSIM. Kdo chce používat dvě fyzické SIM karty, musí tedy hledat verzi pro pevninskou Čínu. Stejný iPhone, tři různé odpovědi na otázku: kam dám svou SIM kartu?
Podobně nenápadné rozdíly má Pixel 10. Tensor G5 je společný, ale americká varianta podporuje také mmWave, tedy vysokofrekvenční část 5G vyžadující odpovídající síť. Mezinárodní model tuto podporu nemá. Americký kus ovšem současně postrádá slot na fyzickou SIM, zatímco mezinárodní jej zachovává.
Japonský Pixel 10 zase přidává FeliCa pro místní bezkontaktní služby. Jedna univerzálně „nejvybavenější“ verze tu zkrátka není.
Mobilní připojení navíc potřebuje souhru telefonu, jeho softwaru a operátora. Seznam schopností samotného modemu ještě neříká, pro která pásma má telefon potřebné antény a která výrobce povolil v softwaru. U služeb jako volání přes Wi-Fi záleží také na podpoře operátora. Dovezený telefon tak u vašeho operátora nemusí zvládat stejné sítě a služby jako česká verze.
Ani watty a obsah krabice nejsou společné
Regionální odlišnosti pokračují i ve chvíli, kdy telefon připojíte do zásuvky. OnePlus 15 má v americké i české specifikaci Snapdragon 8 Elite Gen 5 a baterii s kapacitou 7 300 mAh. U kabelového nabíjení ale výrobce pro USA a Kanadu uvádí 80W SUPERVOOC, pro český trh pak 120W SUPERVOOC. Bezdrátové AIRVOOC má v obou případech maximum 50 W.
Z rozdílu 80 a 120 W ale dobu nabíjení nevyčtete. Výrobce uvádí maximum, kterého telefon nedosahuje po celou dobu nabíjení. Záleží také na adaptéru a podmínkách nabíjení.
Liší se také příslušenství. OnePlus u amerického balení výslovně potvrzuje nabíječku a kabel. Český seznam obsahu krabice uvádí telefon, USB kabel, nástroj na vysunutí SIM a dokumentaci, ale nabíječku nezahrnuje. Vyšší číslo u nabíjení tak samo neznamená, že máte všechno potřebné rovnou v krabici. Unboxing video ze zahraničí nemusí přesně ukazovat ani to, co na vás v balení čeká.
Levnější telefon, nebo jen hezčí cenovka?
Po všech těchto rozdílech dostává srovnání cen jiný význam. Základní 256GB iPhone 17 Apple v USA nabízí od 799 dolarů, v Česku za 22 990 Kč. Americká cena ovšem zahrnuje slevu za připojení k vybranému operátorovi při nákupu. Bez ní zaplatíte 829 dolarů.
Česká cena zahrnuje DPH, k americké se podle adresy přičítá místní daň. K ceně telefonu se při přeposlání do Česka přidává doprava a dovozní DPH, případně poplatek za odbavení. Ani nulové clo proto nezaručuje, že na dovozu ušetříte.
V dražším modelovém scénáři vyjde telefon za 829 dolarů po započtení 10% americké daně a poplatku za směnu přibližně na 19 600 Kč. Přeposlání s pojištěním stojí 1 500 Kč, odbavení 500 Kč a 21% dovozní DPH z ceny včetně přepravy činí přibližně 4 400 Kč. Celkem jde asi o 26 000 Kč, tedy o tři tisíce víc než při nákupu v Česku.
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Rozdílné mohou být i podmínky po nákupu. Google u Pixelu 10 uvádí záruku výrobce například na jeden rok v USA a Japonsku, na dva roky v Česku a Británii. Tuto záruku je potřeba odlišovat od zákonných práv vůči prodejci. Před nákupem si proto ověřte také to, zda lze dovezený kus reklamovat v Česku, nebo jej budete muset posílat do zahraničí.
Dovoz může dávat smysl, pokud hledáte jiný čip nebo dvě fyzické SIM. Pod stejným názvem se ale prodává několik verzí, takže při nákupu záleží i na přesném modelovém označení. Jinak si můžete výhodně koupit přesně ten telefon, který jste chtěli, jenže ve verzi, kterou jste vůbec nechtěli.