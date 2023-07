Je to tady! Google Bard už si vyzkoušíte v Česku a v češtině

Google spouští svou umělou inteligenci oficiálně i v Česku

Podpora pro češtinu samozřejmě nechybí

K tomu dostane Bard i několik nových funkcí

Začátkem tohoto roku bylo jedním z hlavních témat rapidní růst umělé inteligence, především ChatGPT. Poměrně překvapivě zůstával v pozadí softwarový gigant Google, který se sice umělé inteligenci věnuje dlouhodobě, avšak její rychlý nástup příliš dobře nezachytil, alespoň tedy z laického pohledu. Ostatně když oficiálně spustil svou AI jménem Bard, byl odborné veřejnosti spíše pro smích. Nebyl by to ale Google, kdyby na své umělé inteligenci nezapracoval a nedostal ji do konkurenceschopného stavu.

Google Bard je konečně k dispozici v českém jazyce

Snahy Googlu nás v Česku sice mohly těšit, avšak užít jsme si konverzaci s umělou inteligencí z Mountain View příliš nemohli. To se nyní konečně změnilo – Google Bard, experimentální služba umožňující spolupracovat s generativní umělou inteligencí, je ode dneška dostupná v Česku a v češtině. Služba je tak nově k dispozici ve více než 40 jazycích.

Bard dále přichází s novými funkcemi. Například si můžete odpovědi Barda poslechnout, což se může hodit, když potřebujete slyšet například správnou výslovnost nějakého slova nebo si chcete pustit báseň či scénář. Dále si lze přizpůsobit Bardovy odpovědi: vybrat si můžete z pěti variant: jednoduché, dlouhé, krátké, profesionální nebo neformální odpovědi. Můžete například požádat Barda, aby vám pomohl napsat inzerát na prodej historického křesla a následně jeho návrh zkrátit v rozbalovacím menu. Tato funkce je zatím dostupná v angličtině a brzy se rozšíří do dalších jazyků.

To ale není všechno. Při zahájení konverzace se v postranním panelu zobrazí možnost připnout, přejmenovat nebo navázat na nedávné konverzace. Můžete Barda požádat třeba o tipy na ideální letní sporty. Díky připnutí se pak k odpovědi můžete kdykoli vrátit. Pokud využíváte umělou inteligenci pro tvorbu kódu, lze jej nově kromě Google Colab exportovat také v případě Pythonu exportovat i do služby Replit. Výsledky konverzace také můžete snadno sdílet s přáteli či využít jeho služeb pro rozpoznávání obrázků skrze Google Lens. Vyzkoušet si Google Barda můžete přímo skrze oficiální stránky.