Je to oficiální: Apple představí iPhone 15 v polovině září

Apple konečně odhalil oficiální datum podzimní keynote

Ta se podle očekávání odehraje 12. září v 19:00 středoevropského času

Kromě iPhonů 15 bychom se měli dočkat také Apple Watch Series 9

Konference kalifornského giganta Apple, která se tradičně koná na podzim, patří mezi nejočekávanější technologické události roku. Jak je totiž dobrým zvykem, společnost na ní představuje novou generaci chytrých telefonů iPhone a společně s ní často i nějaké další produkty, jako jsou kupříkladu chytré hodinky Apple Watch. Zatímco až doposud se o termínu keynote pouze spekulovalo, nyní Apple konečně oficiálně stanovil datum, kdy se dočkáme iPhonu 15.

V hlavní roli nové iPhony 15 a Apple Watch Series 9

Spekulace se tentokrát nemýlili a oním dnem, ve kterém budou oči celého technologického světa upřeny do Cupertina, bude 12. září. V čase 19:00 středoevropského času se můžeme v divadle Steva Jobse těšit na zahájení úvodní prezentace, která nám představí mobilní novinky pro následující rok. Keynote by podle všeho měla být předtočená, tak jako tomu bylo u několika posledních událostí, nicméně v kampusu by se měli nacházet novináři a influenceři, kteří ihned po skončení dostanou příležitost ti novinky pořádně prohlédnout.

A na co se vlastně můžeme těšit? Hlavní roli i tentokrát zaujme modelové řada iPhone 15, která by se měla sestávat ze 4 modelů – základní 6,1″ iPhone 15, větší 6,7″ iPhone 15 Plus, vybavenější 6,1″ iPhone 15 Pro a nejvyšší 6,7″ model iPhone 15 Pro Max. Všechna zařízení by měla obsahovat Dynamický ostrov, vylepšený 5G čip od Qualcommu a očekává se také nahrazení Lightning portu univerzálním USB-C.

Vylepšení se mají dočkat především fotoaparáty, přičemž model Pro Max by měl vůbec poprvé představit periskopický teleobjektiv. Pro verze by se rovněž měla dočkat prémiovějších materiálů, konkrétně rám už nemá být z nerezové oceli, ale z titanu. Stejně tak by se aktualizace měl dočkat i čipset, který bude nejspíše pojmenován jako A17 a bude vyroben 3nm technologií. S vylepšeními ovšem podle všeho přijde i nárůst ceny – iPhone 15 Pro by měl začínat na ceně 1 099 dolarů (cca 29 400 Kč s DPH), zatímco zájemci o model Pro Max si budou muset připravit minimálně 1 199 dolarů (cca 32 000 Kč s DPH). Společně s chytrými telefony by se měly představit také nové Apple Watch Series 9 a také nová verze Apple Watch Ultra.