Je tam i váš mobil? Toto jsou nejvýkonnější telefony roku 2025 podle AnTuTu

2. 1. 19:00
Je tam i váš mobil? Toto jsou nejvýkonnější telefony podle AnTuTu (ilustrační obrázek)
  • Benchmark AnTuTu zveřejnil žebříčky nejvýkonnějších mobilních zařízení loňského roku
  • Nejsilnějším motorem ve smartphonech i tabletech se stal Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Ve střední třídě vládnou procesory od MediaTeku

Rok 2025 přinesl nepřeberné množství smartphonů, které jsou oproti těm předchozím opět o krůček lepší – mají lepší displeje, kvalitnější fotoaparáty, delší výdrž a vyšší výkon. Posun přišel zejména ve druhé polovině roku, kdy byly představeny nové vlajkové čipsety od Qualcommu a MediaTeku – Snapdragon 8 Elite Gen 5 a Dimensity 9500. Tyto čipy podle benchmarku AnTuTu pohání deset aktuálně nejvýkonnějších smartphonů s Androidem.

Toto jsou nejvýkonnější smartphony loňského roku

Benchmark AnTuTu zveřejnil žebříčky nejvýkonnějších smartphonů (a tabletů) za prosinec loňského roku, a tedy i za celý rok 2025. Celkem byly hodnoceny tři kategorie – vlajkové smartphony, telefony vyšší střední třídy a tablety. Ta nejvýkonnější zařízení se pyšní vysokým skóre převyšujícím 4 miliony bodů.

Tři nejvýkonnější smartphony loňského roku: 1. RedMagic 11 Pro+, 2. iQOO 15, 3. OnePlus 15
Tři nejvýkonnější smartphony loňského roku: 1. RedMagic 11 Pro+, 2. iQOO 15, 3. OnePlus 15

Absolutním vítězem AnTuTu se v loňském roce stal herní smartphone RedMagic 11 Pro+, který pohání Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve spolupráci s 24 GB RAM – ten jako jediný překonal hranici 4,1 milionů bodů. Nejvýkonnější Snapdragon pohání celkem osm smartphonů v TOP 10, pouze šesté Vivo X300 Pro a sedmý Oppo Find X9 Pro pohání MediaTek Dimensity 9500. I tyto telefony překonaly metu 4 milionů bodů, v tomto MediaTek za Qualcommem nijak zvlášť nezaostává.

Ve vyšší střední třídě je situace opačná – žebříček opanují smartphony s procesory od MediaTeku (Dimensity 8450, 8400, 8350 a jejich deriváty), nejvíce zástupců zde má značka Oppo. Žebříčku vévodí dvojice smartphonů Oppo Reno 15 a 15 Pro se skóre převyšujícím 2 miliony bodů. Jediným smartphonem s procesorem od Qualcommu je v tomto žebříčku deváté Realme GT Neo 6 SE, které pohání Snapdragon 7+ Gen 3.

Tři nejlepší smartphony střední třídy loňského roku: 1. Oppo Reno 15 Pro, 2. Oppo Reno 15, 3. Realme Neo 7 SE
Tři nejlepší smartphony střední třídy loňského roku: 1. Oppo Reno 15 Pro, 2. Oppo Reno 15, 3. Realme Neo 7 SE

Kategorie tabletů má vcelku jasného vítěze, jímž je Honor MagicPad 3 Pro. Tento tablet jako jediný pohání nejnovější Snapdragon 8 Elite Gen 5, na dalších příčkách se vyhřívají tablety s loňským Snapdragonem 8 Elite. Rozdíl ve výkonu je poměrně propastný – 4 miliony vs. 3,3 milionů bodů. Zajímavým „vetřelcem“ v této kategorii je tablet H3C MegaBook běžící na procesoru Intel Core Ultra 5 228V – tento přístroj totiž dokáže spustit jak Android, tak Windows 11, a jeho výkon je na úrovni Snapdragonu 8 Elite.

Tři nejvýkonnější tablety loňského roku: 1. Honor Magic Pad 3 Pro, 2. Oppo Pad 4 Pro, 3. OnePlus Pad 2 Pro
Tři nejvýkonnější tablety loňského roku: 1. Honor Magic Pad 3 Pro, 2. Oppo Pad 4 Pro, 3. OnePlus Pad 2 Pro
