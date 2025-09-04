James Bond na Slovensku! Třicetiminutová ukázka z 007 First Light bere dech

- Bondovka 007 First Light o sobě znovu dává vědět, tentokrát obsáhlými záběry z hraní
- Tuzemské fanoušky potěší skutečnost, že se celá mise odehrává na Slovensku
- Vydání je plánováno na 27. března příštího roku na Xbox, PlayStation, Switch 2 a PC
Agent Jejího veličenstva (či nyní už spíše Jeho veličenstva) je jednou z nejpopulárnějších fiktivních postav na světě. Řada knih pojednávajících o Jamesi Bondovi a také úspěšná série snímků vytvořily z agenta 007 legendu, která se nesmazatelně zapsala do populární kultury. V případě videoher je situace obdobná, byť z kvalitních herních bondovek lze zmínit snad jen GoldenEye 007, The World Is Not Enough či James Bond 007: Nightfire. Nyní chce množství těch povedenějších titulů rozšířit chystaná novinka s názvem 007 First Light, jež se zaměří na začátky oblíbeného špióna.
James Bond se v nové ukázce podívá na Slovensko
Až doposud jsme se museli spokojit pouze z krátkým trailerem, nicméně nyní odhalil PlayStation přibližně půlhodinový záznam přímo z hraní. A hned na první pohled srdce (česko)slovenského fanouška agenta 007 zaplesá: James Bond se totiž v rámci zveřejněné mise podívá k našim východním sousedům, konkrétně do Karpat.
V zeleném Jaguáru se slovenskou poznávací značkou totiž míří do hotelu Grand Carpathian, který se nachází ve starém hradě s majestátním výhledem na okolní hory a přírodu. Na Slovensku přitom není James Bond poprvé – pamětníci si jistě vzpomenou na snímek Dech života s Timothym Daltonem v hlavní roli.
Namísto výhledu se ale Bond mohl pokochat podezřelou scénou, kterou se ihned vydal prozkoumat. Právě zde vidíme první náznak herních mechanismů, jež se do značné míry podobají sérii Hitman. Ostatně za vývojem stojí právě dánské studio IO Interactive, tudíž jistá míra sdílené DNA je v tomto případě pochopitelná. V rámci ukázky můžeme vidět například průzkum okolí, dialogové volby, možnost řešit drobné herní překážky vícero způsoby, fungování mechanik plížení, střelbu, destrukci prostředí či plynulé přechody mezi hrou a cutscénou.
Licencované hry v poslední době zažívají nebývalý comeback. Kupříkladu v loňském roce výrazně zabodovala adaptace Indiana Jonese ve titulu Indiana Jones and the Great Circle, která od kritiků sbírala absolutní hodnocení. Jestli tomu tak bude i v případě nové bondovky, se budeme muset nechat překvapit, nicméně první ukázky vypadají více než dobře. Vydání je naplánováno na 27. března příštího roku, a to na platformy Xbox, PlayStation, Switch 2 a PC.