Zrození nejslavnějšího špiona. Herní James Bond se představuje v pořádně výbušné ukázce

Dánské studio IO Interactive se pochlubilo první ukázkou z akční hry 007 First Light

V roli mladého Jamese Bonda prožijeme jeho začátky v britské tajné službě MI6

Hra vychází v roce 2026 pro PC, Xbox i PlayStation 5

Jedním z vrcholů prezentace State of Play od PlayStationu bylo představení nové akční hry s Jamesem Bondem v hlavní roli. Hra od roku 2020 vzniká v dánském studiu IO Interactive, které stojí především za populární sérií Hitman. Agent 47 má ale tentokrát volno, a tak se – po pěti letech od původního oznámení – hlásí do služby mladičký James Bond, který si ikonické označení 007 musí teprve zasloužit. Akční adventura z pohledu třetí osoby by měla vyjít v příštím roce pro PC, Xbox i PS5.

Zrození nejlepšího špióna na světě

Dánští tvůrci chtějí Jamese Bonda představit v neviděném světle – s mladší verzi slavného agenta se prý fanoušci doposud nesetkali. Bondovi má být v příběhu pouhých 26 let a zatím není oním obávaným agentem 007, který ve filmech vystupuje v tuxedu a se skleničkou martini v ruce. Tvůrci jej popisují jako mladíka s bystrým úsudkem, který ale stále získává zkušenosti a občas dokáže být pořádně zbrklý a bezohledný.

Bond nejprve působí u námořnictva, odvážný čin mu však vynese vstupenku do nejnáročnějšího výcvikového programu MI6, na jehož konci se z něj má stát plnohodnotný špión. Autoři slibují originální příběh, který vznikl ve spolupráci s produkční společností MGM Studios, jež značku dlouhodobě spravuje. V průběhu hry bychom měli navštívit celou řadu exotických lokací, od zasněžených vrcholků hor až po sluncem rozpálené pláže.

Nové tváře i staří známí

Chybět nebudou důvěrně známé postavy z filmů jako M, Q či Moneypenny. Dojte ale také na zbrusu nové tváře, mezi něž patří například Greenway, Bondův mentor, který se ho (více či méně úspěšně) snaží zasvětit do chodu MI6.

Hratelnost by měla kombinovat snad všechny myslitelné aspekty filmových bondovek, ať už jde o intenzivní přestřelky, divoké honičky v autech, plížení či používání všemožných gadgetů. Hru pohání proprietární engine s názvem Glacier.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.